此生喝過最好喝水果茶！祈堂老街木質調古宅咖啡館超有FU

點評：印象深刻到值得寫一篇介紹文...





▲來九份旅遊，別忘了順道來祈堂老街走走。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

文、圖／彭懷玉

為了一窺悲情城市的面貌，觀光客不停朝九份老街魚貫而入，再匆忙下山，若想擁有一份寧靜，貼近當地生活情境和文化脈絡，金瓜石的祈堂老街是個不錯選擇。其中一棟兩層樓老宅咖啡館，賣著充滿溫度的手沖咖啡、耗時熬煮的水果茶，在蒸褥夏日或寒冷的冬天，躲進老屋內，彷彿闖進百年前美好時光。

▲祈堂老街上有間頗具知名度的老屋咖啡民宿，彷彿闖進百年前美好時光。

還記得當天是無敵炎熱的平日午後，循著Google Map順利找到這間「散散步」，拉開木門，整體空間保留復古木質裝潢，有整排靠窗座位，陽光灑落室內讓光影更顯透亮，其餘座位則偏昏暗，書架上書籍、鈴鐺、黑膠唱盤、復古沙發等老物件塑造出舊時光氛圍。





▲整排靠窗座位，陽光灑落屋內更顯透亮。

小小空間坐滿9成的顧客，可見知名度不算小，老闆馬丁和夥伴忙著點單、做餐、送餐，好不忙碌，他說，今天不知道是什麼日子？平日人其實不會那麼多耶…。





▲菜單上的價位比一般咖啡店還更高，但當老闆送上來時，才覺得物有所值，甚至是有物超所值。

由於當天相當炎熱，點杯冰的水果茶比手沖咖啡更吸引人，於是，我和妹妹點了「慢慢熬水果茶」和「紅柚果茶」，一解汗如雨下的炙熱暑氣，乍看之下，這菜單上的價位比一般咖啡店還更高，但當老闆送上來時，才覺得物有所值，甚至是有物超所值。

▲水果茶果香濃郁之外，還吃得到大塊水果，蘋果、鳳梨、梨子、奇異果、柳橙等當季水果都「咬」得到。

一般的水果茶僅用茶包泡熱水，再點綴幾塊蘋果、柳丁塊、百香果等，茶味和水果是幾乎是沒有融合的，但散散步的「慢慢熬水果茶」卻喝得到老闆的用心，果香濃郁之外，還吃得到大塊水果，蘋果、鳳梨、梨子、奇異果、柳橙等當季水果都「咬」得到，酸甜的水果和濃郁茶香融合得完美無瑕，讓我這水果茶控相當驚豔，私心覺得這杯水果茶是此生喝過最好喝的！

▲▼水果茶吃得到大塊當季水果，酸酸甜甜滋味令人印象深刻。

因為覺得好喝，忍不住跑去問水果茶是怎麼做的？老闆也毫不保留地娓娓道來，首先，他將當季水果去皮切塊後拿來跟冰糖一起「炒」，直到完全入味，再加水熬煮大約2-3小時，他還特別提到，「我不會加百香果，因為百香果味道太強烈，很容易蓋過其他水果的味道，會變得很像手搖飲…」我聽了覺得相當有趣，之後回家如法炮製一番，經過1小時的熬煮其實也有點眉目，以初學者來說，成果還算挺滿意的。

▲老闆馬丁不藏私傳授如何做出好喝的水果茶。

▲▼悠悠閒閒走在祈堂老街上，更能貼近當地生活情境。

散散步 / 老宅。岩屋。閣樓。小洋樓

地址：新北市瑞芳區祈堂路172號

店家電話：0981 885 933

營業時間：周一、四、五、六、日 13:30-18:30（周二、三公休）

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