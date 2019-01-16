還不出發？外媒揭「訂機票最便宜月份」！平均比旺季低31%

▲據哈芬登郵報報導，綜合各家旅遊網站數據，無論國內或國外航班，1月份是一年中顯示最低價的月份。（圖／達志／示意圖）

旅遊中心／綜合報導

一年當中，哪個月份是訂機票的最佳時機？答案可能就是現在！據哈芬登郵報報導，綜合各家旅遊網站數據，無論預訂國內或國外航班，與其他月份相比，1月份是一年中顯示最低價的月份。

旅遊網站Kayak北美營銷副總裁David Solomito發現，針對國際旅行，數據顯示旅客會在三個月前就預訂，這表示1月會訂3、4月的旅行機票，跟夏天旺季相比，這是一年中較為便宜的月份之一。 Solomito推論，這是1月經常提供廉價航班的原因。





▲依歷年平均價格比較，1月確實是國內和國外旅遊目的地最便宜的月份。（圖／達志／示意圖）

綜合2019年Kayak和Skyscanner旅行指南，若從美國出發，應提前兩周至一個月預訂國內航班；中美洲提前三個月預訂；非洲為五個月；歐洲、亞洲和中東為六個月。同理推論，若從亞洲出發的我們則將順序顛倒過來。

依歷年平均價格比較，1月確實是國內和國外旅遊目的地最便宜的月份，平均比夏季預訂價格低了31%，若不想花太多預算訂機票，建議現在就開始著手規劃！

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