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超壯觀！南投秘境「千株櫻花林」免費看　夢幻像山中仙境

點評：滿開一定更美！！
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▲望高茶園景觀餐廳櫻花林。（圖／望高茶園景觀餐廳提供）

▲望高茶園櫻花林目前花況約4成。（圖／望高茶園景觀餐廳提供，以下皆同）

記者彭懷玉／採訪報導

受暖冬影響，粉嫩櫻花提前綻放了！南投除了草坪頭外，台21線116公里處更隱藏一處櫻花林秘境，接近兩甲（約47個籃球場）大的面積，上千棵櫻花接連開花，伴隨霧氣繚繞，目前花況約4成，再過些時日，櫻花滿山盛放的景況勢必相當壯觀。

▲望高茶園景觀餐廳櫻花林。（圖／望高茶園景觀餐廳提供）

▲望高茶園櫻花在2014年時種的，接近兩甲的土地上種植超過1,000株櫻花，品種約有11種。

此處櫻花秘境位在「望高茶園景觀餐廳」，園區表示，櫻花大約在2014年時種的，接近兩甲的土地上種植超過1,000株櫻花，品種約有11種，以山櫻、八重櫻、粉紅佳人、吉野櫻為大宗，現在盛開的是山櫻花，過年前都能看到！再來依序是八重櫻、粉紅佳人、吉野櫻，整體來說花季可維持到3月份。

▲望高茶園景觀餐廳櫻花林。（圖／望高茶園景觀餐廳提供）

▲「望高茶園景觀餐廳」位於南投縣信義鄉台21線新中橫116公里處，海拔約1400公尺。

「望高茶園景觀餐廳」位於南投縣信義鄉台21線新中橫116公里處，海拔約1400公尺，超過千株櫻花樹沿山坡地旁種植，打頭陣的桃紅色山櫻花已在近日開花，加上時不時飄散過來的霧氣，為粉色櫻花林打上一層馬賽克，夢幻地像是來到仙境。

▲望高茶園景觀餐廳櫻花林。（圖／望高茶園景觀餐廳提供）

▲以空拍角度取景，宛如舖上半張粉嫩花毯，滿開的景象想必會更令人難忘。

桃紅色櫻花與翠綠山谷相互呼應，讓路過遊客看得目不暇給，以空拍角度取景，宛如舖上半張粉嫩花毯，滿開的景象想必會更令人難忘。櫻花林免費開放給民眾參觀，請務必愛護環境，不攀折花木、不製造髒亂，隨手將垃圾帶走，讓這美景保留給下一位旅客。

▲望高茶園景觀餐廳櫻花林。（圖／望高茶園景觀餐廳提供）

▲望高茶園的櫻花林步道。

園區表示，店家主要是餐廳，新中橫未開通之前，老闆就已在此地開墾種植蔬果、茶葉，均是自產自銷，也提供自行車車友補給中繼站。

▲望高茶園景觀餐廳櫻花林。（圖／望高茶園景觀餐廳提供）

▲冬季山區氣候和景觀變化莫測，常在雨後出現霧氣，雖然很美卻要小心開車

老闆女婿陳才毅提醒，冬季山區氣候和景觀變化莫測，常在雨後出現霧氣，雖然很美卻要小心開車，目前133公里處實施邊坡施工，道路有管制，其餘路段路況良好。

▲望高茶園。（圖／望高茶園景觀餐廳提供）

▲冬季山區氣候和景觀變化莫測，常在雨後出現霧氣，雖然很美卻要小心開車。

望高茶園景觀餐廳
地址：南投縣信義鄉同富村太平巷72之6號
營業時間：08:00-16:00

關鍵字： 南投旅遊 櫻花 櫻花季 賞花旅遊 櫻花林 望高茶園景觀餐廳 櫻花花季 花海旅遊

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