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商業周刊／隨河旅行　亞馬遜河發現秘魯的兩張臉

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圖／商業周刊提供。（僅限雜誌使用）

▲亞馬遜河裡駭人的食人魚，在伊基托斯市場裡，卻成了小販的魚貨和盤中飧。（圖／商業周刊／攝影傅正耀）

文／王文靜

秘魯有5千年歷史與2張臉： 第一張臉「印加文明」，締造最傳奇的高山帝國； 另一張臉「亞馬遜叢林」，孕育全世界最大的河。 我放逐3個星期，探索南美洲古國的雙面。

5百年前的世界地圖沒有亞馬遜河（Amazon River）。「1542年，西班牙人為尋找肉桂之國，竟發現世界第一大河。從此，亞馬遜河流域成為夢想與冒險之地。」——《亞馬遜雨林——人間最後的伊甸園》（L'Amazone un géant blesse）

這是上帝創造世界時的伊甸園？

在全世界最大的雨林帝國，住著原始印地安部落、250萬種昆蟲、上萬種植物、占世界5分之1的鳥類。「人稱『大樹林』的原始森林裡，陰森而冷峻。35至40公尺的參天大樹，成千上萬隻羽色豐美多彩的飛禽，在林間鳴唱。」「在這兒，很難界定何者為現實，何者為幻覺。葉子可以變成蝴蝶，籐化為蛇。」

【延伸閱讀】一座森林 孕育全球10%物種

█亞馬遜──希臘神話中的驍勇女戰士

1542年，西班牙探險家奧雷亞納（Francisco de Orellana）在亞馬遜河流域探險時，曾與一群女戰士交鋒。他們眼見這批女戰士居然能夠以1當10，像極了古希臘神話傳說中的亞馬遜民族，於是探險家將此族群所居住之大河，命名為「亞馬遜」。

█1分鐘秘魯

首都：利馬 面積：約台灣36倍大 人口：約3,000萬 種族：印地安及西班牙後裔為主 8項文化遺產、2項自然遺產、2項雙重遺產

‧伊基托斯
世界上距離海岸最遠的海港

‧利馬
西班牙文化重地，新舊風格融合

‧馬丘比丘
天空之城，世界新7大奇蹟之一

‧庫斯科
海拔3,400公尺的古印加帝國搖籃

‧的的喀喀湖
世界上海拔最高的可承載航運的湖泊，海拔3,860公尺

哪一個玩家，能錯過亞馬遜河？

我確定，「美國最偉大總統之一」的老羅斯福（Theodore Roosevelt）不能。有錢有勢的他，卸任後，到亞馬遜叢林展開116日探險。最近，我閱讀2本中文絕版書，法國作家艾倫格爾布蘭特（Alain Gheerbrant）的《亞馬遜雨林》與記錄老羅斯福探險的《暗流長征》（The River of Doubt），憶起自己的亞馬遜之旅。遊這一條6千公里的長河，必須有所主張與取捨。我喜歡冒險犯難，矛盾的是，過了刻苦旅行的年紀，又貪生怕死。這該如何是好？苦惱了幾年，後來發現，在亞馬遜河有一艘被國家地理推薦但「貴森森」的河輪，住在船上舒服安全。就這樣，我決定，取秘魯段的亞馬遜河。這點子不錯，但會否深入不夠？於是，我加碼陸地住宿。「河、陸」雙管齊下：先，隨河旅行數日；再，到更上游亞馬遜雨林國家公園區，住雨林旅館。

蘆葦幻化成屋
在雨林間與大地同眠

這家雨林旅館遺世獨立，從秘魯（Peru）首都利馬（Lima）到這裡，要花1天，海陸空3種交通工具都用到了，飛機、汽車，還要再搭2小時的小船。抵達時已天黑，疲累的走入雨林，眼睛忽然一亮，以為是巨大竹屋建築，當地人搖頭，這是蘆葦屋。

纖細的蘆葦能當建材？對的，到了亞馬遜，所有認知要重新設定。亞馬遜河畔隨處皆是高聳堅硬的蘆葦叢，就像我們的竹子，秘魯人就地取材蓋房子。不只取材當地，設計也融入環境。這裡所有房間設計都朝雨林開放，呈ㄇ字。入夜，放下蚊帳，不須熄燈，旅館區根本沒燈，只有黑漆漆的星光，野外鳴聲。這一晚，彷彿住在叢林裏。同眠的，是大地、雨林的鳥。

走過70個國家，住在3面牆的蘆葦旅館，真是頭一遭。我興奮無比，不過，有些人睡得心驚膽跳。（人很奇怪，既想看看大千世界的不同，常又很難享受異國文化。）3面牆的旅館設計，既因叢林特殊性，也承襲印加建築文化。3週旅途中，我在馬丘比丘（Machu Picchu）或健行於印加古道（Inca Trail）上，都遇見3面牆的概念建築，或神廟或穀倉。

昔日橡膠熱城市
窺見文化更迭的縮影

源自安地斯山（Andes）的亞馬遜河，是世界流量、流域最大、支流最多的河。真正霸氣的亞馬遜河在巴西才能展現，部分河面寬超過10公里如大海，根本看不到對岸，因此又稱為「海河」。全世界還有第二條河敢與大海相提並論嗎？相較之下，秘魯段的亞馬遜河少了壯闊。即便如此，在秘魯有廣達60％國土是亞馬遜雨林，當年發現亞馬遜河的西班牙人，也是從秘魯出發。

16世紀，西班牙人征服印加帝國後就展開貪婪大掠奪，發現亞馬遜河的奧雷亞納（Francisco de Orellana）便是在一趟掠奪之旅而意外發現巨河，並航完全程。

這次隨河旅行，我從他航經過的伊基托斯（Iquitos）登船。這是秘魯亞馬遜叢林的最大城，因為這裡是海輪可溯流而上的最內陸港。地理之利，讓她在1百年前、全世界到亞馬遜河搶橡膠時，叱吒一時，連法國巴黎鐵塔（La Tour Eiffel）的建築公司都在這裡有作品。現在沒落了，橡膠熱的淘金潮煙消雲散，回歸河畔小城的原貌。三輪摩托車滿街跑，漁夫則繼續河裡的捕撈。

清早，我躡手躡腳的入當地魚市場，如紅樓夢裡的劉姥姥。我簡直錯亂，兇狠的鱷魚一尾尾被斷頭販售，傳說中恐怖的食人魚等著被人買食，亞馬遜河裡的幾千種魚、蟹、龜、鱉都躺在這裡，我站在陸地但看到亞馬遜的河底縮影。清晨，亞馬遜河畔的魚市熱鬧，河畔雨林更是生氣盎然。從河輪換乘小艇，航行於巨河支流，仰望6公尺高的蘆葦，人在其中，何其渺小。

神秘雨林帝國
翻轉你我認知的世界

神秘的雨林帝國有太多無法解釋的生態。譬如：有一種蛾趁鳥睡覺時，會偷吸鳥的眼淚；還有一種大蜘蛛會吃鳥，體型如小狗、腳長30公分；再有，金剛鸚鵡吃土奇觀，每天清晨成群結隊的飛至山壁吃土。我渾然不知關鍵字是「清晨」，起晚了，只看到最後的2隻。

在亞馬遜，我還認識一種新朋友：切葉蟻。太了不起的螞蟻。有一天，走在雨林，我發現一條移動的綠線，蹲下去看，不得了。一蟻搬一葉，一隻跟一隻，長長的隊伍行軍於雨林。我尾隨牠們，要把葉子運到哪裡？原來，牠們咬碎葉子後搬回地下洞穴，在牠們的地下農場裡，堆肥種菌菇。牠們不只是螞蟻界的農夫，還是厲害的建築師。曾經，有學者發現一個地深達8公尺的切葉蟻窩，比人類建築的2層樓還深，裡面路線錯綜複雜，幾乎就是萬里長城。
亞馬遜雨林讓我在大自然面前，看到自己的渺小與無知。曾經美國有線電視新聞網（CNN）將亞馬遜河列為全球「十五條最值得遊覽的河」第一。此時，我想起朋友的問題：「為何要去亞馬遜？」與我的回答：「誰，能錯過亞馬遜？」

〔延伸閱讀〕

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