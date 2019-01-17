

▲鮮草莓綴點吐司外層！Dazzling Cafe推出情人節限定商品。（圖／Dazzling Cafe提供)



旅遊中心／綜合報導

西洋情人節快到了！Dazzling推出適合帶男友、閨蜜一同享用的情人節限定新品「不能莓有你」，以9至12顆新鮮草莓綴點吐司外層，同時還有香緹鮮奶油與草莓庫利，是草莓控必收療癒系甜點。此外，凡於活動期間拍照打卡，將可免費享用人氣暢銷飲品—奶油白鬍子綠茶系列。草莓季餐點1月24日正式販售。





▲季節限定的野莓覆盆子冰茶。（圖／Dazzling Cafe提供)

草莓控必收療癒系甜點「不能莓有你」百分百選用新鮮台灣草莓製成，將吐司磚烤至酥脆後如同疊疊樂般堆疊而成，並於內層縫隙間加入草莓庫利，外層以滿滿新鮮草莓妝點，每口都能感受到酸甜草莓、脆口吐司與香緹鮮奶油。

另外，繽紛莓果布里歐由台灣及客座義大利主廚共同研發，以濃厚奶香及外酥內軟口感見長的布里歐吐司為基底，搭配主廚自製卡士達及特調覆盆子果醬，香草卡士達及鮮奶油則是可以平衡酸味。





▲黑莓果香茶。（圖／Dazzling Cafe提供)

Dazzling Café草莓季系列將於1月24日開始販售，於此同時推出限定活動，凡於1月24日-3月14日期間內點購「不能莓有你」並與甜點合照打卡上傳至FB/IG，即可獲得暢銷飲品奶油白鬍子綠茶或奶油白鬍子鐵觀音一杯。