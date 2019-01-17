ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

鮮草莓綴點吐司外層！Dazzling Cafe推出情人節限定商品

ETtoday餓勢力

▲鮮草莓綴點吐司外層！Dazzling Cafe推出情人節限定商品。（圖／Dazzling Cafe提供)
▲鮮草莓綴點吐司外層！Dazzling Cafe推出情人節限定商品。（圖／Dazzling Cafe提供)

旅遊中心／綜合報導

西洋情人節快到了！Dazzling推出適合帶男友、閨蜜一同享用的情人節限定新品「不能莓有你」，以9至12顆新鮮草莓綴點吐司外層，同時還有香緹鮮奶油與草莓庫利，是草莓控必收療癒系甜點。此外，凡於活動期間拍照打卡，將可免費享用人氣暢銷飲品—奶油白鬍子綠茶系列。草莓季餐點1月24日正式販售。

▲鮮草莓綴點吐司外層！Dazzling Cafe推出情人節限定商品。（圖／Dazzling Cafe提供)
▲季節限定的野莓覆盆子冰茶。（圖／Dazzling Cafe提供)

草莓控必收療癒系甜點「不能莓有你」百分百選用新鮮台灣草莓製成，將吐司磚烤至酥脆後如同疊疊樂般堆疊而成，並於內層縫隙間加入草莓庫利，外層以滿滿新鮮草莓妝點，每口都能感受到酸甜草莓、脆口吐司與香緹鮮奶油。

另外，繽紛莓果布里歐由台灣及客座義大利主廚共同研發，以濃厚奶香及外酥內軟口感見長的布里歐吐司為基底，搭配主廚自製卡士達及特調覆盆子果醬，香草卡士達及鮮奶油則是可以平衡酸味。

▲鮮草莓綴點吐司外層！Dazzling Cafe推出情人節限定商品。（圖／Dazzling Cafe提供)
▲黑莓果香茶。（圖／Dazzling Cafe提供)

Dazzling Café草莓季系列將於1月24日開始販售，於此同時推出限定活動，凡於1月24日-3月14日期間內點購「不能莓有你」並與甜點合照打卡上傳至FB/IG，即可獲得暢銷飲品奶油白鬍子綠茶或奶油白鬍子鐵觀音一杯。

關鍵字： 美食快訊 Dazzling Cafe

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新竹暖冬住房補助加碼至2月底

一年僅4天　陸海空軍營開放日在這

紫藤隧道、採草莓！台南隱藏景點

台南落羽松秘境一日輕旅行4提案

超壯觀！南投秘境免費看「櫻花林」

新北新店水產火鍋有波士頓龍蝦

走5分鐘就到的觀海景「報時山步道」

一條路攻略台中后里9景點！

東台灣必拍3處超夢幻天空之鏡

內壢百元海鮮麵　60顆滿滿蛤蠣

熱門行程

最新新聞更多

日本櫻花前線預測　東京3/18開花

桃園冬日小旅行

萌！巴哥主題房全台只有2間

爭鮮十大人氣排行榜鮭魚就占5名

台中歌劇院「藝術聚落」尋寶換小禮

澎湖新飯店　房內能看海上花火節

台南河畔歐風肯辛頓旅店新開幕

高雄道地港式米線必點小鍋酸菜口味

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366