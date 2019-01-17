就是愛鮭魚　爭鮮十大人氣排行榜中鮭魚就占了5名



▲爭鮮十大人氣排行榜中鮭魚就占了5名。



記者黃士原／台北報導、攝影

台灣人真的很愛吃鮭魚！台灣迴轉壽司業者爭鮮統計出上個月的(2018年12月)人氣排行榜，第1名就是鮭魚握壽司，第2名是鮭魚生魚片，第3名則是鮮魚味噌湯，前10名中就有5名就是鮭魚相關商品。

爭鮮十大人氣排行榜如下：

第1名：鮭魚壽司

第2名：鮭魚生魚片

第3名：鮮魚味噌湯

第4名：烤鮭魚肚

第5名：鮭魚肚

第6名：焦糖鮭魚肚

第7名：鮮蝦壽司

第8名：蝦味魚卵軍艦壽司

第9名：扇貝茶碗蒸

第10名：鮭魚子軍艦壽司





▲鮭魚壽司。





▲鮭魚生魚片。





▲鮮魚味噌湯。





▲烤鮭魚肚。





▲鮭魚肚。



爭鮮表示，十大人氣排行榜都常年都會出現的口味，尤其是鮭魚壽司、鮭魚生魚片整年都吃得到，而鮮魚味噌湯、扇貝茶碗蒸雖然不是壽司，但是不管是大人還是小朋友都很愛，幾乎是來爭鮮必點菜色之一。

除了經典菜色，爭鮮也會推出季節限定的新菜，像是1月推出新品「靈魂牛肉盛」與「焗烤淡菜」，靈魂牛肉盛選用紐澳直送牛腱心肉來做成散壽司，而焗烤淡菜不用一般焗烤料理的白醬，而是改用特製凱薩醬。





▲焦糖鮭魚肚。





▲鮮蝦壽司。





▲蝦味魚卵軍艦壽司。





▲扇貝茶碗蒸。





▲鮭魚子軍艦壽司。





▲靈魂牛肉盛。





▲焗烤淡菜。