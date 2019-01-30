台中模範市場家常料理　海鮮粥、麻油蚵仔麵線份量驚人

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點評：簡單的通常都是最美味的！！

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

家味現炒 在台中模範街模範市場口，簡單的日常炒飯、炒麵、麻油麵線等家常料理，確讓人吃不膩的魔力。家味現炒的海鮮粥、麻油蚵仔麵線等料理，餐點份量有誠意且價格親民，餵飽每一個莘莘學子，很多客人都是家長帶著小朋友來這用餐，下次來勤美誠品旅遊，想吃點家常味、古偶早味料理，來模範街走走，尋找在地美食。

前陣子天氣轉冷，忽然想吃點麻油料理，大里南門蒸餃、尚味鮮海鮮粥離我們太遠，腦袋中閃過模範市場口的家味現炒，就騎著機車來這吃家常料理。市場內的別嗆大叔咖哩一樣很火熱。

家味現炒 菜單／價目表

家味現炒有炒飯、炒麵等料理，不過大家激推的還是麻油系列和海鮮粥，這次剛好一人點一碗來溫暖一下胃

麻油蚵仔麵線+海鮮粥

家味的餐點份量都很驚人，對於學生來說，是很大的福音

海鮮粥內有豬肝、魷魚、花枝、豬肉、蝦仁等食材，整體來說更像什錦粥，沒有那些浮誇的生猛海鮮，不過價格也相對平易近人

麻油蚵仔麵線

麵線上桌時，蚵仔和麵線都混在一起，上方的蚵仔是我們另外挑出來的

湯頭有淡淡的鮮味、蔬菜的鮮甜與麻油的香氣，麵線份量也很多

喜歡吃辣的人，桌上這一小瓶辣椒醬一定要加一些，整個辣得很舒服啊!!

這裡沒有浮誇的裝潢與食材，只有滿滿的家庭料理，就讓人百吃不膩!!模範街還有很多在地美食小吃，下次吃膩了勤美誠品周邊店家，那模範街的美食等你來發掘

家味現炒

地址：台中市西區模範街60號

電話：0984-020058

營業時間：11：00–14：00 17：00–19：30 （日休）