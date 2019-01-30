ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

台中模範市場家常料理　海鮮粥、麻油蚵仔麵線份量驚人

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：簡單的通常都是最美味的！！
ETtoday餓勢力

▲▼台中家味現炒。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

家味現炒 在台中模範街模範市場口，簡單的日常炒飯、炒麵、麻油麵線等家常料理，確讓人吃不膩的魔力。家味現炒的海鮮粥、麻油蚵仔麵線等料理，餐點份量有誠意且價格親民，餵飽每一個莘莘學子，很多客人都是家長帶著小朋友來這用餐，下次來勤美誠品旅遊，想吃點家常味、古偶早味料理，來模範街走走，尋找在地美食。

▲▼台中家味現炒。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

前陣子天氣轉冷，忽然想吃點麻油料理，大里南門蒸餃、尚味鮮海鮮粥離我們太遠，腦袋中閃過模範市場口的家味現炒，就騎著機車來這吃家常料理。市場內的別嗆大叔咖哩一樣很火熱。

家味現炒 菜單／價目表

▲▼台中家味現炒。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

家味現炒有炒飯、炒麵等料理，不過大家激推的還是麻油系列和海鮮粥，這次剛好一人點一碗來溫暖一下胃

▲▼台中家味現炒。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

麻油蚵仔麵線+海鮮粥

▲▼台中家味現炒。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

家味的餐點份量都很驚人，對於學生來說，是很大的福音

▲▼台中家味現炒。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

海鮮粥內有豬肝、魷魚、花枝、豬肉、蝦仁等食材，整體來說更像什錦粥，沒有那些浮誇的生猛海鮮，不過價格也相對平易近人

▲▼台中家味現炒。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

▲▼台中家味現炒。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

麻油蚵仔麵線

▲▼台中家味現炒。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

麵線上桌時，蚵仔和麵線都混在一起，上方的蚵仔是我們另外挑出來的

▲▼台中家味現炒。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

湯頭有淡淡的鮮味、蔬菜的鮮甜與麻油的香氣，麵線份量也很多

▲▼台中家味現炒。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

▲▼台中家味現炒。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

喜歡吃辣的人，桌上這一小瓶辣椒醬一定要加一些，整個辣得很舒服啊!!

▲▼台中家味現炒。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

▲▼台中家味現炒。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

這裡沒有浮誇的裝潢與食材，只有滿滿的家庭料理，就讓人百吃不膩!!模範街還有很多在地美食小吃，下次吃膩了勤美誠品周邊店家，那模範街的美食等你來發掘

家味現炒
地址：台中市西區模範街60號
電話：0984-020058
營業時間：11：00–14：00 17：00–19：30 （日休）

Nini and Blue 玩樂食記　
粉絲專頁部落格

關鍵字： NINI AND BLUE 玩樂食記 家味現炒 美食情報 達人美食 台中美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

貓貓蟲咖波實體店開幕萌翻！台中日式老宅配超人氣插畫

台中時尚+傳統混搭石頭火鍋！激推剝皮辣椒雞、啤酒麻油雞

貨櫃屋+海景窗！彰化線西咖啡館　老闆為一圓夢想假日才營業

台中市區也能採草莓！還有創意料理草莓酒香腸、草莓貢丸湯

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2019日本出入境托運行李限制懶人包

太夯了！在地人才知道的「啞巴餅」

走春必去的宜蘭5條經典玩樂路線

一個人到君品吃14道牛排餐享半價

全台8間必拜財神廟懶人包

搶先看！桃園「50米長滾輪溜滑梯」

超美拍！新北「公佈1日遊走春景點」

7公尺巨大地球重返新竹

熱血衝一波！谷關梨山一日遊

貝里尼中和環球店1/30正式開幕

熱門行程

最新新聞更多

網友傳旅平險拒賠四川西藏海拔3千　產..

華航推出全新機上盥洗包　

2019竹北市燈會有限量小提燈

猴硐貓村爆貓瘟　動保處:：緊急消毒防..

豪華壽喜燒一份不到200元

春節國道林佳龍打包票：不會太塞！

華航9大航點下殺！最低3,168元起

台中模範市場家常料理份量驚人

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366