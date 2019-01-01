台中時尚+傳統混搭石頭火鍋！激推剝皮辣椒雞、啤酒麻油雞

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點評：冬天火鍋店的競爭越來越激烈了！

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

石研室 石頭火鍋-台中勤美店。 石研室揉合傳統口味與時尚文青風裝潢，以實驗精神打造石頭火鍋新風味，火鍋湯底更是求新求變，除了基本湯底還有啤酒麻油雞、燒酒雞、剝皮辣椒雞、番茄、泡菜、麻辣等口味，肉品、海鮮、單點小物的選擇也很多變化，難怪在勤美商圈裡總是人潮滿滿

石研室 石頭火鍋位在勤美誠品大樓正對面，穿過中間大草地就能看到很顯眼的外觀。門口擺放簡單版的菜單，肉片重量也清楚寫著。其實除了這些之外，還有更多詳細餐點等著你入內發現

我們一開店就想先抵達，原以為可以拍得到空景，沒想到有老饕客比我們更內行，也是一開門就來點餐

石研室勤美店有一、二樓的用餐區，從外往內看似乎很小，但其實可容納頗多人，但還是很常客滿，所以櫃台前除了設置網美拍照打卡區之外，也有候位椅子

一樓前方用餐區，後方其實還有一個房間、二樓也有較大範圍的用餐區，但這天剛好遇到有團體使用，所以不方便拍

石研室 使用的燈飾、牆面都頗有設計感，大大的LOGO也讓人拍照時很容易將它入鏡

方桌多以兩人、四人為主，一個人可以坐吧台區，不會有和陌生人面對面用餐的窘境

醬料區

用實驗室量杯裝盛，種類頗多，其中還有比較少見的花生粉、香油

介紹完環境，當然就是要來看看Nini吃了哪些餐點了！

石研室 最近新推出的油蔥酥雞腿排鍋$360

是用整塊大約有8兩重的去骨雞腿排，先將雞皮煎到金黃焦香，再剪成大塊

接著用紅蔥酥、洋蔥、大蒜、綠蔥花等辛香料翻炒

最上面的紅蔥酥可說是整個鍋底的靈魂人物，有著傳統風味中誘人的鹹香和甘甜的湯頭

隨著桌邊的拌炒，香氣也不斷瀰漫出來

倒入高湯，那因為高熱而滋滋作響的聲音，再加上噴發的熱煙香氣瀰漫，實在讓人迫不及待！！

湯頭融入蔥酥雞油更加突顯豐富層次，推薦在還沒下其他肉片、火鍋料之前先勺上一碗清湯細細品嚐

大塊雞腿肉慢慢煮熟之後，挾帶著本身雞腿肉的鮮嫩、湯汁的甘甜，好好吃！！

啤酒麻油雞鍋$380

不同於石頭火鍋的桌邊拌炒方式，一上桌裡面就有雞肉塊，以及很多的麻油覆於湯上

傳統常見的麻油雞湯頭可能會用全米酒熬煮，但石研室不用米酒，而是獨家加入台灣金牌啤酒，讓湯頭熬煮之後酒精揮發，留下些許麥芽香甜風味

啤酒麻油鍋與雞腿排鍋的8兩去骨雞腿肉量不同，是用肉量較少的帶骨雞腿肉，但是肉質一樣鮮嫩不卡牙縫

每一鍋都有搭配基本菜盤，以季節時蔬為主

有附餐飲料三選一，紅茶、豆漿、豆漿紅茶。如果選重口味的鍋底，會推薦紅茶較為清爽。如果不知該選哪一個，滿推薦你試試石研室豆漿紅茶，比例調起來也頗為好喝的！

極上雪花牛肉鍋 肉量加大

這是極上雪花牛肉鍋 肉量加大的主菜，大份量足足有200g，喜歡吃肉的朋友點大份更划算

店家說是選用美國 Choice等級牛肉，口感鮮嫩Q彈，油花細緻均勻

肥瘦比例適中，稍微涮個幾下就很柔嫩好吃。看那跳躍噴濺的湯汁，實在讓人好想吃喔～

海鮮極匯鍋

海鮮極匯鍋 的主菜，有6種海鮮，依季節可能會有等值的調整





超大隻的天使紅蝦給了兩大隻，這種蝦記得別在鍋裡煮太久，以免錯失了他最佳口感

鯛魚片完整不腥羶

蛤蠣和干貝都有超過十元硬幣的大，煮的時間要拿捏得剛好，讓蛤蠣肉呈現飽滿水嫩，干貝內裡鮮甜

裡面的蛤蠣肉飽滿好吃

如果是點啤酒麻油雞鍋，很建議主食選麻油麵線，端上桌時不會淋上太多的麻油，喜歡清爽一點的可以乾吃。Nini and Blue則是偏愛多淋上麻油湯汁在碗裡讓麵線吸飽，隨著湯頭一起吃鹹香滑口，超美味的！

+10元升級的滷肉飯，讓意外的喜歡，滷肉中多了明顯的蒜香、胡椒味，肥肉不多，不會讓人覺得油膩呢！

四川小酥肉$60

炸得酥脆的豬五花條上灑上以花椒為主的香料，佐以蒜粒椒鹽鹹香

乍看之下像是宜蘭卜肉，但是入口之後的風味很是不同，單吃麻香酥脆，入鍋略涮也很適合

手作蝦仁漿$90

還沒入鍋煮熟就能明顯看到大塊蝦肉或花枝塊的感覺





員工介紹說這是每天限量手工製作，用花枝漿為基底加入新鮮蝦肉，吃得到整尾蝦的Ｑ彈香甜

我們大概分成四大塊入鍋，一口咬下果然Q彈甜美，還可明顯看到蝦肉呢！

假日用餐時間的石研室火鍋幾乎是一位難求，最好事先預約訂位。平日來或是過了巔峰用餐期的下午時段，比較不用等待。

這次吃的新品-油蔥酥雞腿排鍋，肉量多、湯頭好喝，值得一試！

石研室 石頭火鍋-台中勤美店

地址：台中市西區公正路99號

電話：04-23020067

營業時間：無店休、下午不休息

週一到週日，11:30-23:30 最後收客時間 22:00

