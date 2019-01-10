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內行人的極品秘境！南投「摩摩納爾瀑布」橘色岩壁超夢幻

點評：超美的！！
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▲摩摩納爾瀑布。（圖／ig@chang_tango提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲摩摩納爾瀑布隱身南投縣仁愛鄉。（圖／ig@chang_tango提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

武界部落位於南投縣仁愛鄉，沒有過度開發，仍保留原始氣息，又有「南投最後一個秘境」之稱，除了先前介紹的「滿江紅」奇景外，「摩摩納爾瀑布」更猶如一座隱世仙境，縱使需要跋山涉水45分鐘才會到，仍吸引不少愛好冒險的玩家前往。

▲武界部落神秘「摩摩納爾瀑布」。（圖／ig@wbl_21th提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲武界部落冬春限定的「滿江紅」奇景。（圖／ig@wbl_21th提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲摩摩納爾瀑布 Momonaer Waterfall。（圖／ig@lin_tung_tung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲縱使需要跋山涉水45分鐘才會到，仍吸引不少愛好冒險的玩家前往。（圖／ig@lin_tung_tung提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

武界部落是布農族大本營，此地猶如得上天之厚愛，囊聚許多別處看不到的特殊景色，像是地上型鐘乳石壁、一線天、雲瀑、曲冰峽谷，每處都有懾服人心的力量，還有處青銅佐橘色岩壁的「摩摩納爾瀑布」，美得令人大呼值得。

▲摩摩納爾瀑布 Momonaer Waterfall。（圖／ig@lin_tung_tung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼前往摩摩納爾瀑布會途經思源吊橋，及周遭山巒、田園風光。

▲摩摩納爾瀑布 Momonaer Waterfall。（圖／ig@lin_tung_tung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

「摩摩納爾瀑布」又被網友揶揄為「摸摸那兒瀑布」，光聽名字就讓人有無比想像空間，雪白的瀑布、橘黃色的山壁和藍綠色溪水，形成無比夢幻的畫面，實臨現場更是有種無以言喻的感動，不少網友表示：「榮登心中瀑布寶座」、「秘境中的極品。」

▲摩摩納爾瀑布 Momonaer Waterfall。（圖／ig@lin_tung_tung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲武界壩湖光山色景緻。

前往秘境瀑布的路其實並不難，全程步道大約45分鐘，會先需要攀登2處大陡坡，途經思源吊橋，還可看到濁水溪、武界壩水面景緻，再經過拉拉米斯瀑布、2處小溪流即可抵達目的地，現在正值冬季枯水期，前往探秘正是時候。

▲武界部落神秘「摩摩納爾瀑布」。（圖／ig@wbl_21th提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼現在正值冬季枯水期，前往「摩摩納爾瀑布」探秘正是時候。（圖／ig@wbl_21th提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲武界部落神秘「摩摩納爾瀑布」。（圖／ig@wbl_21th提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

若要來原始步道探訪「摩摩納爾瀑布」，一路上也會途經曲冰峽谷、武界吊橋、武界水壩、思源吊橋等，一路上風光明媚的風景線，讓人瞬間忘卻塵憂，靜心沉浸在大自然美景之中，彷彿人間淨土般存在。

摩摩納爾瀑布 Momonaer Waterfall
地址：南投縣仁愛鄉武安路19號

關鍵字： 南投旅遊 仁愛鄉旅遊 滿江紅 武界部落 台灣特色 摩摩納爾瀑布

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