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伯朗大道「油菜花海」療癒綻放！拍完美照還可票選拿禮物

點評：好美的風景！！
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▲伯朗大道油菜花海。（圖／IG@asdfzxo-提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲伯朗大道油菜花海開得正美。（圖／IG@asdfzxo提供，下圖同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

正值油菜花季節，今年池上鄉公所特別舉辦「第一屆油菜花美景票選」，共有26戶農民參與，參賽的油菜花田多集中在伯朗大道、天堂路、金城武樹周邊，目前以金城武樹旁的油菜花田人氣最高，整片望去的黃澄澄花海，光看就無敵舒心！

台9線從南或北進入台東池上鄉，即可見到整片油菜花海，細小的黃花沿兩旁田間綻放，構成數大就是美的金黃花毯，從去年12月起，陸續有網友PO出油菜花美照，整幅金黃璀璨景象，映著藍天白雲、山巒，勾勒限定田園風光，預計可維持到農曆春節期間。

▲伯朗大道油菜花海。（圖／IG@asdfzxo-提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲整幅金黃璀璨景象，映著藍天白雲、山巒，勾勒限定田園風光，預計可維持到農曆春節期間。

置身花田內拍完美照，也別忘了為心儀油菜花田投下神聖的一票，池上鄉公所在每個參賽油菜花田旁都設有票桶，票數最高的油菜花田，參與投票的民眾有機會抽中池上米乖乖、池上米餅、池上可樂果等好禮；農民則可獲得獎金2萬元新台幣做為辛勤照料的鼓勵，票選活動至2月12日止。

▲▼ 伯朗大道、金城武樹（圖／記者黃克翔攝）

▲參賽的油菜花田多集中在伯朗大道、天堂路、金城武樹周邊。（示意圖／記者黃克翔攝）

不免俗再次提醒旅客們將心比心，請勿喧嘩、踐踏農田，並尊重當地居民的日常生活，保留美麗景觀給下一位參觀旅客。

伯朗大道油菜花海
交通方式：台9線轉入197縣道，約2.5公里處轉入東6鄉道即為伯朗大道

關鍵字： 台東旅遊 金城武樹 油菜花 油菜花田 花海旅遊 賞花 繽紛花海 伯朗大道

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