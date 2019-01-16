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台東觀海秘境難找卻爆紅！「台版天空之鏡」拍無邊際效果

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▲台東華源海灣。（圖／網友srlan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲華源海灣與圓形水塔映襯出無邊際泳池的視覺效果。（圖／IG@srlan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

愈危險愈美麗？台東太麻里除了金針花、多良車站外，還有一處秘密觀海點「華源海灣」，可居高臨下瞭望太平洋美景，觀海點於2017年5月曝光後，日前又被網友發現圓弧形水池，可拍出前後水景相映襯的無邊際效果，縱使危險，仍吸引眾多旅人前來取景。

位在華源海灣後方的產業道路上，有好幾個農民灌溉用的水塔，與後方月牙形海灣，前後相映出無邊際泳池的視覺感，彷彿來到遺世獨立的「台版天空之鏡」，吸引各方玩家不惜危險前來拍照打卡，近來在Instagram上狂洗版。

▲台中華源海灘。（圖／IG@tpps87212提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼華源海灘吸引網友不惜危險前來拍照打卡，近來在Instagram上狂洗版。（圖／IG@tpps87212提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲台中華源海灘。（圖／IG@tpps87212提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

華源海灣位處中央山脈和太平洋之間，是賞日出的絕佳景點，平整沙灘、不見盡頭的深邃海洋，加上山巒圍繞，宛如身處南國熱帶海灘。觀海點位在南坑的台九線上，從太麻里市區騎車約5分鐘，從台東市區過來大約20~25分，由於該地位在較危險的產業道路，相當不容易找，加上此處路況不佳且狹窄，會車不易，提醒民眾若要前往時務必注意安全。

▲台東太麻里南坑的台九線上觀海秘境（圖／網友李宏益提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台東太麻里台九線上的「華源海灣」相當難找。（圖／網友李宏益提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後也可下到南迴公路旁的「華源海灣」近距離看海，旁設有停車場與涼亭，海灘上以漂流木打造而成的愛心和「平安」兩字，為平凡海灘增添上藝文氣息。天氣好時，連綠島與蘭嶼都能映入眼簾，不用出國也有置身南國渡假的錯覺。再次叮嚀，此地屬危險海域，不適合戲水，並請記得發揮公德心，勿亂丟垃圾及撿拾漂流木，以免觸法。

▲華源海灣。（圖／翻攝自台東縣政府網站）

▲華源海灣屬危險海域，不適合戲水。（圖／翻攝自台東縣政府網站

台東華源海灣
地址：台東縣太麻里鄉台9線395.5 公里（22.6481942, 121.0177245）
營業時間：全天開放

關鍵字： 台東旅遊 華源海灣 海灣秘境 天空之鏡

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