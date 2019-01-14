北台灣最大梅花季開跑！新溪口吊橋配合「免費開放」

點評：一日遊就這樣排了

▲角板山行館梅花開4成，預計下周最美。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

旅遊中心／綜合報導

「角板山行館」位在桃園復興區，2公頃佔地栽種300多棵老梅樹，是北台灣最大的梅園，目前花況達4成，預計下周最美！為配合梅花季到來，即日起至21日止，新溪口吊橋採免費開放，方便民眾安排一日遊行程。

角板山公園總佔地6公頃，光是梅園面積就佔了1/3，300多株老梅樹已有30多歲，不只是北台灣最大梅園，也是受歡迎的打卡秘境之一，大片綠地、山林環繞，梅花如白雪片片飄落，猶如童話世界般浪漫，每年吸引大批遊客一睹梅花姿態。

▲角板山行館梅花如白雪片片，猶如童話世界般浪漫。（資料照／取自來企桃。樂陶陶粉絲專頁）

為推廣梅花季節之梅園風景，桃園市政府風管處舉辦「角板山行館梅花季活動」已開跑，今年主題訂為「賞梅童樂趣」，園區內規劃6大活動區，包含草地遊戲區、梅下野餐樂、拍照打卡區、文創桌遊紀念品區、親子點心攤位區，今年特別於梅花季期間，於賞梅區附近設置草地野餐區。

▲「角板山行館梅花季活動」已開跑，今年主題訂為「賞梅童樂趣」，園區內規劃6大活動區。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）



此外，復興區公所為配合梅花季活動，自即（14）日起至21日止，新溪口吊橋一律免費入園，成人可省下100元門票錢，屆時將暫停售票和接駁車服務，方便民眾用雙腳「賞梅遊溪口」。



復興區公所表示，想「免費」遊新溪口吊橋的民眾，結束賞梅活動後，請再沿角板公園往新溪口吊橋專用步道走到新溪口吊橋及溪口部落，並原路返回角板山，因步道坡道落差較大且距離較遠，請注意自身安全，不建議行動較為不方便的民眾前行。

▲配合梅花季，即（14）日起至21日期間，新溪口吊橋採免費入園。（圖／桃園市復興區公所提供）



新溪口吊橋長303公尺、寬1.2公尺，為典型之吊床式吊橋，標高介於252至275公尺間，兩側拉高成M字型，行走於橋上可欣賞湖光山色，一邊可欣賞溪口部落與羅馬公路美景！還能到羅浮公園免費泡足湯，感受冬季一日輕旅行。

▲還能到羅浮公園免費泡足湯，感受冬季一日輕旅行。（圖／愛ㄑ桃粉絲專頁提供）

角板山行館

地址：桃園市復興區澤仁村中正路133-1號

電話：03-3821678

開放時間：08:00-17:00

新溪口吊橋

地址：桃園市復興區澤仁里中山路8號

電話：03-382-1378

票價：全票100元、優待票70元、團體票70元（30人以上團體）

免費時段：1月14日起至21日止（不含1月15日星期二休園日）

開放時間：09:00-16:00（週二公休）