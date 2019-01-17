主打濃厚豚骨湯頭　廣島霸嗎拉麵台灣首店開在微風南山



▲炙燒豚肉味玉拉麵。(圖／記者黃士原攝)



記者黃士原／台北報導

1月10日開幕的微風南山，進駐了許多美食餐廳，而且不少都是微風獨家，其中一家就是來自日本廣島、以濃厚豚骨湯頭馳名的霸嗎拉麵（ばり嗎，Bari-Uma），開幕以來吸引不少喜歡拉麵的朋友來品嚐。

創立於2003年的廣島霸嗎拉麵，霸嗎拉麵名稱中的「霸」（ばり，音Bari）是廣島方言，有極致的意思，「嗎」（音Uma）則是日文中的美味，所以Bari-Uma代表的意思，就是「究極美味」的廣島拉麵。霸嗎拉麵湯頭的主要靈魂，來自使用大量豬脛骨、豬背骨及雞骨，並添加多種天然蔬菜，足足熬煮長達10小時以上而成。燉煮完成的湯頭再加入獨家大豆天然釀製的「溜醬油」提味，將整體風味極致提升。





▲深受饕客喜愛的霸嗎拉麵招牌炙燒厚切叉燒，選用油花肥瘦適中的豬肉。

而嗜辣者可以選擇辛辣炙燒豚肉拉麵，這款拉麵在濃厚的豚骨湯頭上，淋上由三種辣椒精心調配而成的秘制辣油，更有3種不同等級的辣度任君挑選。如果想要清淡一點，霸嗎拉麵的雞叉燒味玉雞白湯拉麵以豐富食材熬煮而成的雞白高湯，湯頭呈現奶白色，不同於一般豚骨高湯，以雞腿肉炮製的雞叉燒肉質滑嫩鮮甜，帶有些微東南亞香料風味。

除了對湯頭十分講究，霸嗎拉麵還堅持每日自家製麵。嚴選頂級麵粉及獨門配方，每日限量新鮮生產22號拉麵供客人享用。22號拉麵較一般常見的九州拉麵麵條更為Q彈並富有嚼勁，麵條完美吸附湯汁，一送入口中，即可感受香氣逼人的紮實口感。





▲唐揚炸雞。





▲羽根燒餃子。



深受饕客喜愛的霸嗎拉麵招牌炙燒厚切叉燒，選用油花肥瘦適中的豬肉，先煮再燉之後，每片叉燒都以近一公分的寬度霸氣厚切，再以炙燒的方式帶出豬肉本身油脂香氣，搭配拉麵迷最愛的溏心蛋或另外搭配爽口海帶芽、玉米等配菜一起食用。

除了拉麵外，店內還有「石鍋飯」和多種風味小吃，例如「羽根燒餃子」和「唐揚炸雞」等。



霸嗎拉麵

地址：微風南山5樓11號

電話：02-27237677 或 02-27237699