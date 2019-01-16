

▲想吃多少就買多少，犇牛肉食堂牛肉可以現切現秤現場烹飪。



記者黃士原／台北報導、攝影

除了與廚魔合作在微風南山一樓開設Daimon 犇廚魔館之外，犇鐵板燒在5樓還有進駐一個新品牌「犇牛肉食堂」，除了將鐵板燒以日式定食、蓋飯的呈現之外，還引進日本銀座當紅秤斤秤兩、現切現賣的潮消費方式，讓顧客想吃多少就吃多少牛肉。

犇牛肉食堂菜單裡的現切現秤現烹調有極上日本A5和牛及美國安格斯和牛牛排兩種牛肉可選，極上日本A5和牛售價100公克1780元，美國安格斯和牛牛排100公克1280元。第一步驟是「現選」，師傅解說肉品各部位口感，且提供最適合客人需求的肉品部位，顧客再告訴師傅想吃多少份量；第二步驟「現切」，食材砧板現切，呈現最新鮮食材的堅持；第三步驟「現烹調」，在鐵板前區現煎現炸現烤(現場烹調)。





▲犇牛肉食堂牛肉可以現切現秤現場烹飪。

犇鐵板燒董事長楊欣表示，犇牛肉食堂的秤重器與收銀機POS系統是相連的，當牛肉放在秤重器上時就可以直接操作收銀機POS，然後就可以直接輸出帳單。另外，楊欣也提醒，由於牛肉切了之後就沒法再黏回去，所以當師傅確認重量並且切下之後就不能後悔了。

犇牛肉食堂除了現切現賣，還有類似日本定食與蓋飯的御膳套餐、御飯套餐，御膳套餐除了主菜之外，還會附上北海道干貝海膽丼、厚切牛舌、日式月見醬、特製泡菜、松露蒸蛋、特製辣和牛湯及甜點。主菜有Prime老饕肋眼眉牛排、美國Prime沙朗牛排、Bellota伊比利肋眼豬排及限量供應的精選南非活鮑魚&北海道大干貝，價格1180元至1480元。另外，現切現賣的極上日本A5和牛及美國安格斯和牛牛排在點完餐後，也可以加價680元變成御膳套餐。





▲老饕肋眼眉牛排御膳套餐。





▲Bellota伊比利豬肋眼豬排御膳套餐。





▲極黑安格斯和牛牛排御飯套餐。





▲精選南非活鮑魚御飯套餐。



御飯套餐則是有點像日本蓋飯，碗裡有馬糞海膽、新鮮大干貝、比目魚鰭邊肉、鮭魚卵，以及主餐的肉類，小菜部份有溫泉蛋、特製泡菜、松露蒸蛋。主餐有美國Prime沙朗牛排、Prime紐約客燒肉捲、Bellota伊比利肋眼豬排及精選南非活鮑魚，價格都是980元。另外，現切現賣的極上日本A5和牛及美國安格斯和牛牛排在點完餐後，也可以加價500元變成御飯套餐。

另外，犇牛肉食堂還有限量供應的極上A5和牛牛排三明治(1480元)及A5和牛松露滑蛋吐司(1280元)，

犇牛肉食堂

地址：台北市松智路17號5樓

訂位專線：02-6617-2623





▲A5和牛松露滑蛋吐司。

