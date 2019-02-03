不出國環遊世界！精選全台「異國風景點」有哈利波特場景

▲Amour 373有處彷彿哈利波特的英倫風場景。（圖／IG@_ch522提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

環遊世界對小資族來說是個遙不可及的夢，其實不用飛到國外，台灣各地就有隱藏版異國風景點，本篇蒐羅出「全台4處環遊世界打卡點」，從國人最熟悉的日本、泰國，範圍擴及至西班牙和整體歐洲風，今年過年來不及訂機票出國，就來這些地方踩點過過癮啦！

▲凡用餐就可不限次數搭旋轉木「鹿」。（圖／IG@_ch522提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

1. 歐洲風-Amour 373

如果喜歡歐式建築，也對旋轉木馬無法抗拒，推薦可以來Amour 373走走拍拍，這處位在桃園平鎮區的餐廳、咖啡廳間婚宴會場，去年11月1日才正式開幕！凡用餐就可不限次數搭旋轉木「鹿」，此外，英國愛丁堡建築、迴旋樓梯、室內證婚亭、歐式村莊等造景都無敵夢幻，彷彿置身偶像劇中浪漫場景，每一處都好拍到爆炸。

Amour 373

地址：桃園市平鎮區延平路二段373號

營業時間：11:30~19:00（周四公休）

▲店家將巴塞隆納知名的變色龍、煙囪，完整復刻到戶外庭園。（圖／IG@leslie_9215提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

2. 西班牙巴塞隆納-高第變色龍

喜歡高第建築的朋友，除了可以到雲林的摩爾花園，南投中興新村也有一處類似場景！老闆安先生曾是庭園設計師，他將高第風格的煙囪、變色龍復刻到庭園內，四周被花草簇擁，一景一物，都有秒飛西班牙渡假的錯覺。餐點延續歐式建築風格，以在地食材及香料，製作出南法口味的菲力牛排、肋眼，及中西式沙拉吧等。

松濤園歐式餐廳

地址：南投縣南投市省府路78號

營業時間：11:30-21:00

▲景觀餐廳「泰國高腳屋」有著滿滿南洋異國情調。（圖／翻攝自泰國高腳屋粉絲專頁）

3. 泰國-高腳屋

不說還真以為跑到泰國度假去了！整棟高腳屋、獨立發呆亭構築出南洋風慵懶氣息，石磚道一旁以花藝植株、河流陪襯，吹著夏日涼風，在度假氛圍空間中品嘗泰國菜，有種恍若身在泰國的錯覺，喚醒旅人想放空的心情。

泰國高腳屋

地點：屏東縣內埔鄉富田村富豐路306號





▲南投竟也有高達2層樓的鳥居。（圖／鳥居 Torii 喫茶食堂/祈福文化/親子遊憩提供）



4. 日本-鳥居

不用飛到日本，南投竟有高達2層樓的鳥居！位在埔里的鳥居Torri原本是間老糖廠，於2017年5月重新開幕為日式餐廳，餐點採台灣在地食材，製作日式風味的火鍋、烏龍麵、丼飯和定食，園內更結合日式鳥居和傳統三合院等元素，是個拍美照、沉澱心靈的好去處。

鳥居 Torii 喫茶食堂/祈福文化/親子遊憩

地址：南投縣埔里鎮公誠路86號

營業時間：11:30-21:00