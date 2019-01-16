

▲老闆受手臂肩傷所苦，小南人燒烤要休息1至2個月。(圖／記者黃士原攝)



記者黃士原／台北報導

台南超人氣燒烤店「小南人燒烤」傳出暫停營業，只營業到1月27日，聽到這消息的老顧客都發出哀號，人氣烤櫛瓜以後吃不到怎麼辦？小南人燒烤老闆阿弘說，因為長期來受到手臂肩傷所苦，醫生說再不休息恐怕造成永久性的傷害，因此決定1月27日之後先休息一陣子，時間可能是1、2個月，之後會再重新出發，不會結束營業，請老顧客放心。





▲短時間吃不到烤櫛瓜了。

阿弘說，手臂肩傷雖然一直有在治療，但醫生說治好10%了，但工作一陣子又傷了30%，結果就是治療一直補不上受傷程度，於是決定先暫停營業來讓手臂與肩好好治療與休息，同時也會思考小南人如何調整並且重新出發，才不致於讓自己的肩傷再度復發。阿弘說，1月27日之後預計休息1、2個月，小南人會同樣的地點再與大家見面。

小南人燒烤店一週只營業四天，而且每天只營業6小時（晚上6點到半夜12點），不過老闆的燒烤卻抓得住客人的胃，開始營業後沒多久就呈現客滿，想品嚐最好是先訂位。店裡的招牌是烤櫛瓜及烤牛排，然後不定期會推出隱藏版菜單，很多人都是一試成主顧。





▲小南人燒烤都會固定推出隱藏版菜單，上圖為「中南美洲烤牛串」。



跟一般的燒烤店強調使用炭火不同，小南人燒烤店用的是瓦斯烤爐，因為阿弘比較了解瓦斯烤爐的特性，而且還會噴水來增加水氣及控制溫度，但瓦斯烤爐不是嚴禁碰水嗎？沒錯，阿弘說，瓦斯烤爐都有嚴禁碰水的警語，所以他的烤爐損壞率很高，平均9個月到1年就要換一新烤爐。

小南人燒烤臉書PO文

無論愛或不愛。都要說再見了

我們預計營業到1/27。就要暫停營業

回故鄉土地的這六個年頭，感謝大家的支持

長期來受到手臂肩傷所苦

醫生說再不休息恐怕造成永久性的傷害

加上家庭因素整個作息需要大大調整

所以雖有萬般不捨，也只能忍痛暫別

這些年來，謝謝夥伴和來賓給予的機會

讓我們能在燒烤路上不斷努力嘗試

有人喜歡，也有人依然沒能接受

但無論如何，支持與批評都是我們成長的養份

因為你們才成就現在的小南人。

阿弘從事燒烤已經超過15個年頭

曾經我對著採訪鏡頭說這是我的最愛

這樣的承諾與自豪至今不曾改變。以後也是

只是給我一點點時間養傷

畢竟大家看到火焰上飛舞的雙手

已經有點疲憊不堪

那些表面看到的美麗蝴蝶都是點滴職災的累積

我保證一定會重返燒烤舞台

只是沈澱休息一下，思考如何在顧全健康下

做出風味更單純的追尋！

好了～我知道你也沒那麼不捨

所以矯情的話就不再多說

這段時間如果真的嘴饞想吃吃美味燒烤

推薦大家可以去 直火ﾉ大根 品嚐

他們也是很認真在這個領域努力的職人朋友

還有一家 味道樂串燒酒場 我也很喜歡

但可惜他們早我一步先歇業休息了

讓我們認真的再跟大夥說一句再見

就跟男女朋友分手一樣

我們總會有機會相見

只是那時彼此都變成了更好的一個人

已經不是愛或不愛的簡單問題

而是重新以不同的角度方式去認識彼此

營業就到1/27（日）。謝謝了

小南人燒烤

地址：台南市中西區西門路一段755號

電話：0930-168-119