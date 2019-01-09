ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

怕班機延誤影響行程？「2018全球準點航空排名」揭曉

ETtoday旅遊雲

▲▼ Delta Airlines,達美航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲Delta Airlines達美航空。（圖／達志影像／美聯社）

旅遊中心／綜合報導

旅行或出差最怕遇到班機Delay，嚴重還會影響原本計劃，航空資訊公司FlightGlobal近日公布「2018全球最準時航空公司」，第一名由達美航空（Delta Airlines）拿下，準時率為86.09%；卡達航空（Qatar Airways）準時率為 85.88%居第二，而第三則為荷蘭皇家航空公司（KLM），準點率為85.04%。

▲▼卡達航空。（圖／美聯社）

▲卡達航空。（圖／美聯社）

達美航空在2018年準時率高達86.09%，比2017年增加了0.19%，卡達航空、荷蘭皇家航空，也都有85%以上的好成績，再來第四名為ANA全日空，準點率達84.2%，聯合航空（80.75%）和美國航空（80.28%）分別擠進第八和第九名。

據FlightGlobal表示，該份數據是每天分析超過120,000個運營航班，以及600多個來自全球各地的航班起飛和降落之數據，只要抵達時間在預定時間15分鐘內，都被認定為準時航班。

全日本空輸,全日空ANA,航空公司,松山機場,起飛,波音787（圖／記者季相儒攝）

▲全日空ANA。（圖／記者季相儒攝）

2018全球最準時航空公司
1. 達美航空Delta Air Lines-86.09%
2. 卡達航空 Qatar Airways-85.88%
3. 荷蘭皇家航空 KLM-85.04%
4. 全日空ANA-84.2%
5. 俄羅斯國際航空Aeroflot-82.98%
6. 義大利航空Alitalia-82.27%
7. 阿聯酋航空Emirates-82%
8. 聯合航空United Airlines-80.75%
9. 美國航空American Airlines-80.28%
10. 北歐航空SAS-78.69%

關鍵字： 航空快訊 2018全球最準時航空公司 FlightGlobal 達美航空 準點 準時航班

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

未開幕先轟動！花蓮瑞穗2萬坪「南歐莊園城堡」完整解秘

最高罰10萬！「行動電源」為何不可托運？飛安Q＆A懶人包

「不能拍照打卡的旅行」你會想去嗎？諾貝爾獎得主解釋了

快筆記！只有這5天　2019全美國家公園「免費入園日」公布

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

微風南山各樓層餐飲品牌全攻略

高雄駁二「棧庫群」開放新景點超好拍

苗栗炮仗花開了！朝聖黃金瀑布花海

新景點！解秘瑞穗「南歐莊園城堡」

泰國落地簽證免費延長至4月30日

香港最好吃素食餐廳「心齋」登台　

新莊超霸氣草莓蛋糕　草莓多到炸出來

台中299吃到飽！還能拍網美照

機場到大阪這樣搭車最舒適！

熱門行程

最新新聞更多

2019全球最好用護照　台灣29名

太原夜市脆腸！獨門醬料不能錯過

古亭站創意炸物鹹酥雞加麻油超香

揭曉「2018全球準點航空排名」！

《拜託了便利商店》揭星座開運料理

武陵櫻花季初三登場　專車1/17開搶

老屋注入新靈魂！宜蘭文青風咖啡館

內湖饅頭＋豆漿超過20選擇的好滋味

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366