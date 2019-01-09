怕班機延誤影響行程？「2018全球準點航空排名」揭曉

▲Delta Airlines達美航空。（圖／達志影像／美聯社）

旅遊中心／綜合報導

旅行或出差最怕遇到班機Delay，嚴重還會影響原本計劃，航空資訊公司FlightGlobal近日公布「2018全球最準時航空公司」，第一名由達美航空（Delta Airlines）拿下，準時率為86.09%；卡達航空（Qatar Airways）準時率為 85.88%居第二，而第三則為荷蘭皇家航空公司（KLM），準點率為85.04%。

▲卡達航空。（圖／美聯社）

達美航空在2018年準時率高達86.09%，比2017年增加了0.19%，卡達航空、荷蘭皇家航空，也都有85%以上的好成績，再來第四名為ANA全日空，準點率達84.2%，聯合航空（80.75%）和美國航空（80.28%）分別擠進第八和第九名。

據FlightGlobal表示，該份數據是每天分析超過120,000個運營航班，以及600多個來自全球各地的航班起飛和降落之數據，只要抵達時間在預定時間15分鐘內，都被認定為準時航班。

▲全日空ANA。（圖／記者季相儒攝）

2018全球最準時航空公司

1. 達美航空Delta Air Lines-86.09%

2. 卡達航空 Qatar Airways-85.88%

3. 荷蘭皇家航空 KLM-85.04%

4. 全日空ANA-84.2%

5. 俄羅斯國際航空Aeroflot-82.98%

6. 義大利航空Alitalia-82.27%

7. 阿聯酋航空Emirates-82%

8. 聯合航空United Airlines-80.75%

9. 美國航空American Airlines-80.28%

10. 北歐航空SAS-78.69%