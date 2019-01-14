小資族看過來！全球「便宜渡假勝地」出爐　布拉格上榜

點評：比較意外的是為何有東京？





▲捷克布拉格消費其實並不高，酒水餐飲等排第八名。（圖／記者彭懷玉攝）

旅遊中心／綜合報導

想出國又擔心荷包大幅縮水嗎？Insider近日釋出一篇「全球19個便宜渡假勝地」，第一名為保加利亞的陽光海灘，土耳其和葡萄牙冷門城市分別居二、三名，捷克布拉格第八名，國人較熟悉的峇里島、普吉島也在榜內，還沒打算2019年要去哪玩的話，說不定能為你帶來一些旅遊靈感。





▲峇里島排第十名。（圖／記者蔡玟君攝）

Post Office Travel Money近日發佈「全球低成本渡假勝地」調查報告，根據觀光局及旅行社提供42個渡假村和城市的數據，調查包含一杯咖啡、一瓶啤酒、一瓶可樂、一瓶水、一杯葡萄酒、雙人份三道菜的晚餐、防曬霜和超市賣的驅蟲噴物等8樣成本，推算出各旅遊勝地的平均消費總成本。

▲布達佩斯賽切尼浴池。（圖／取自免費圖庫pixabay）

便宜渡假勝地及消費總合（美金）排名如下：

1. 保加利亞 陽光海灘(Sunny Beach, Bulgaria) $45.01

2. 土耳其 馬爾馬里斯(Marmaris, Turkey) $56.52

3. 葡萄牙 阿爾加維(Algarve, Portugal) $62.61

4. 南非 開普敦(Cape Town, South Africa) $62.78

5. 西班牙 太陽海岸(Costa del Sol, Spain) $67.62

6. 日本 東京(Tokyo, Japan) $69.40

7. 肯尼 亞蒙巴薩(Mombasa, Kenya) $69.80

8. 捷克 布拉格(Prague, Czech Republic) $71.07

9. 賽普勒斯 帕福斯(Paphos, Cyprus) $81.42

10. 峇里島 印尼(Bali, Indonesia) $86.84

11. 會安 越南(Hoi An, Vietnam ) $86.87

12. 斯利馬 馬耳他(Sliema, Malta ) $89.22

13. 墨西哥 坎昆(Cancun, Mexico) $92.44

14. 奧蘭多 美國(Orlando, USA) $94.34

15. 羅德尼灣 聖盧西亞(Rodney Bay, St Lucia) $100.07

16. Porec克羅地亞(Porec, Croatia) $100.42

17. 普吉島 泰國(Phuket, Thailand) $103.11

18. 布達佩斯 匈牙利(Budapest, Hungary) $103.36

19. 檳城 馬來西亞(Penang, Malaysia) $107.89