豚骨一燈這8款拉麵1/16起調降20-50元　維持不收服務費



▲一燈白豚拉麵。（圖／黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

就連麥當勞、肯德基都要漲價的2019年，拉麵豚骨一燈卻確定從1月16日起調降8款拉麵售價，調降幅度為20至50元，最便宜的一燈白豚拉麵160元就吃得到。

豚骨一燈15日下午在官方臉書公布了2019年的新菜單，除了新菜單美人蔘雞湯拉麵(260元)與嫩焙牛辛拌麵(260元)之外，同時也調降了8款拉麵價格，分別是特製黃金白豚拉麵220元（原價270元，降50元）、黃金白豚拉麵190元(原價220元，降30元)、特製一燈白豚拉麵190元(原價240元，降50元)、一燈白豚拉麵160元(原價190元，降30元)、特製野菜白豚拉麵250元(原價270元，降20元)、特製濃厚魚介拉麵260元(原價280元，降20元)、特製辛十二香拉麵250元(原價270元，降20元)及特製豚骨魚介沾麵290元(原價310元，降20元)。





▲新菜單。





▲台灣限定的辛十二香拉麵。



野菜白豚拉麵、濃厚魚介拉麵、豚骨魚介沾麵與特製胡麻沾麵這4款拉麵售價則是維持不變。

另外，日前官方曾提及可能會在降價後新增收取服務費，不過最新情況是將維持「不收取服務費」，這也表示消費者真正可以享受到20-50元的降幅。

豚骨一燈全台共有2間分店，目前只有台北信義統一時代百貨與桃園台茂店吃得到，相較於麵屋一燈以雞湯為基底，豚骨一燈，招牌濃厚魚介拉麵、一燈白豚拉麵、豚骨魚介沾麵都是以濃郁豚骨湯頭為基底，以龍骨、腿骨熬煮14小時至骨頭化開，讓湯頭富含濃厚膠質感，有奶油般的細膩感。

豚骨一燈

台北信義B2

地址： 台北市信義區忠孝東路五段8號

桃園台茂購物中心5Ｆ

地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號