ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

豚骨一燈這8款拉麵1/16起調降20-50元　維持不收服務費

ETtoday餓勢力

在日本美食網站Tabelog票選NO.1的東京拉麵之王「麵屋一燈」，姊妹品牌「豚骨一燈」將於29日正式進駐「統一時代百貨」台北店B2樓。（圖／黃士原攝）
▲一燈白豚拉麵。（圖／黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

就連麥當勞、肯德基都要漲價的2019年，拉麵豚骨一燈卻確定從1月16日起調降8款拉麵售價，調降幅度為20至50元，最便宜的一燈白豚拉麵160元就吃得到。

豚骨一燈15日下午在官方臉書公布了2019年的新菜單，除了新菜單美人蔘雞湯拉麵(260元)與嫩焙牛辛拌麵(260元)之外，同時也調降了8款拉麵價格，分別是特製黃金白豚拉麵220元（原價270元，降50元）、黃金白豚拉麵190元(原價220元，降30元)、特製一燈白豚拉麵190元(原價240元，降50元)、一燈白豚拉麵160元(原價190元，降30元)、特製野菜白豚拉麵250元(原價270元，降20元)、特製濃厚魚介拉麵260元(原價280元，降20元)、特製辛十二香拉麵250元(原價270元，降20元)及特製豚骨魚介沾麵290元(原價310元，降20元)。

▲豚骨一燈這8款拉麵1/16起調降20-50元。（圖／取自一燈拉麵 ITTO Ramen Taiwan臉書)
▲新菜單。


▲台灣限定的辛十二香拉麵。

野菜白豚拉麵、濃厚魚介拉麵、豚骨魚介沾麵與特製胡麻沾麵這4款拉麵售價則是維持不變。

另外，日前官方曾提及可能會在降價後新增收取服務費，不過最新情況是將維持「不收取服務費」，這也表示消費者真正可以享受到20-50元的降幅。

豚骨一燈全台共有2間分店，目前只有台北信義統一時代百貨與桃園台茂店吃得到，相較於麵屋一燈以雞湯為基底，豚骨一燈，招牌濃厚魚介拉麵、一燈白豚拉麵、豚骨魚介沾麵都是以濃郁豚骨湯頭為基底，以龍骨、腿骨熬煮14小時至骨頭化開，讓湯頭富含濃厚膠質感，有奶油般的細膩感。

豚骨一燈
台北信義B2
地址： 台北市信義區忠孝東路五段8號

桃園台茂購物中心5Ｆ
地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號

關鍵字： 美食情報 豚骨一燈 拉麵美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

《比悲傷更悲傷的故事》太好看　通緝犯忍不住去看就被逮

推薦閱讀

微風南山開幕後再增7家　信義區高樓層餐廳增至16家

微風南山「8間台灣獨家甜點」現場直擊！美得捨不得吃

影／直擊！微風南山開幕這5家美食最夯　平均要排1小時

微風南山開幕前就排隊！「藍瓶咖啡」平均1小時才能入場

微風南山引進上百個餐飲品牌　信義區百貨美食進入戰國時代

才剛開幕！「惡魔牛排」Smith＆Wollensky 1、2月餐期訂位9成滿

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

老街留給觀光客！淡水美食在這條街

一條路攻略台中后里9景點！

全台遊樂園春節優惠懶人包！7家竟免費

板橋室內親子免費景點「玩具銀行」

2019澎湖海上花火節時間表出爐

背包客在電車上讓日本人翻白眼行為

台中溫泉飯店泡湯+夜景一次滿足

羅莊櫻花步道八重櫻2月就看得到

巷弄眷村菜　必點銷魂水煮牛肉麵

豚骨一燈調降8款拉麵售價

熱門行程

最新新聞更多

豚骨一燈調降8款拉麵售價

士林官邸梅花本周末最美

東京迪士尼美女與野獸樂園2020開幕

泰國人氣火烤料理台灣也吃得到

「紅色」的巧克力紅絲絨蛋糕

銀座必訪高級吐司專賣店

文青快筆記！特搜全台7間最美書店

好復古！5.7公尺高放大版買菜袋

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366