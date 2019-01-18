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台中賞梅秘境景觀餐廳　「梅林隧道」大片白雪森林超浪漫

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▲▼ 台中賞梅秘境景觀餐廳　「梅林隧道」大片白雪森林超浪漫（圖／旅人狂潮就愛趴趴照）

▲台中東勢一處景觀餐廳擁有「賞梅秘境」。（圖／《旅人狂潮就愛趴趴照》提供，以下同，未經同意禁止任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導
圖／旅人狂潮就愛趴趴照

又到了梅花綻放的季節，每年冬末和春初，台灣各地也有機會欣賞如白雪點綴般的美麗景緻！部落客《旅人狂潮就愛趴趴照》分享一間位在台中東勢的景觀餐廳，擁有絕美的「賞梅秘境」，超夢幻的「梅林隧道」彷彿是森林下起了大片白雪，可以把握花期前往欣賞，走在裡頭拍個過癮，感受浪漫氛圍。

▲▼ 台中賞梅秘境景觀餐廳　「梅林隧道」大片白雪森林超浪漫（圖／旅人狂潮就愛趴趴照）

▲「梅林隧道」宛如大片白雪點綴森林，十分浪漫。

這間位在東勢的云饌庭園餐廳，一旁就有超夢幻的梅花隧道，來這裡用餐過後可以觀賞梅花，或是先賞花再用餐都可以，而這裡的餐點使用不少在地食材，都是自家栽種的蔬果，可以品嚐到當季在地時令食物的美味。

▲▼台中賞梅秘境景觀餐廳　「梅林隧道」大片白雪森林超浪漫（圖／《旅人狂潮就愛趴趴照》）

▲▼餐點使用不少自行栽種的在地食材。

▲▼台中賞梅秘境景觀餐廳　「梅林隧道」大片白雪森林超浪漫（圖／《旅人狂潮就愛趴趴照》）

「賞梅秘境」就在餐廳旁的小巷子內，走進去就能看見「梅林隧道」，不過這裡是地主的園區，因此他提醒大家在參觀之前，先知會店家，是禮貌也是尊重的表現；另外若有垃圾也務必自行帶走，不留下痕跡，美麗的地方需要每個人共同維護。

▲▼ 台中賞梅秘境景觀餐廳　「梅林隧道」大片白雪森林超浪漫（圖／旅人狂潮就愛趴趴照）

▲▼從餐廳旁的小路走進去，即可通往賞梅秘境。

▲▼ 台中賞梅秘境景觀餐廳　「梅林隧道」大片白雪森林超浪漫（圖／旅人狂潮就愛趴趴照）

▲▼ 台中賞梅秘境景觀餐廳　「梅林隧道」大片白雪森林超浪漫（圖／旅人狂潮就愛趴趴照）

▲▼ 台中賞梅秘境景觀餐廳　「梅林隧道」大片白雪森林超浪漫（圖／旅人狂潮就愛趴趴照）

除了梅花隧道，餐廳也有池堰風光，吃飽飯足後散散步、欣賞山水自然景觀非常愜意，可以把握花期前往，在隧道內看著如白雪般的梅花，讓人忍不住發呆、感受浪漫氛圍。實際花況請洽詢店家，或以當地情形為主。

▲▼ 台中賞梅秘境景觀餐廳　「梅林隧道」大片白雪森林超浪漫（圖／旅人狂潮就愛趴趴照）

▲▼除了梅花隧道，餐廳也有池堰風光，吃飽飯足後散散步、欣賞山水自然景觀非常愜意。

▲▼ 台中賞梅秘境景觀餐廳　「梅林隧道」大片白雪森林超浪漫（圖／旅人狂潮就愛趴趴照）

▲▼ 台中賞梅秘境景觀餐廳　「梅林隧道」大片白雪森林超浪漫（圖／旅人狂潮就愛趴趴照）

▲可以把握花期前往，看著如白雪般的梅花綻放，讓人忍不住發呆、感受浪漫氛圍。

云饌庭園餐廳 
電話：04-25854978
地址：台中市東勢區慶福里東關路4段999號
營業時間：9:00 - 19:30(周三公休)
備註：春節期間記得要預約定位喔

關鍵字： 梅林隧道 賞梅秘境 梅花 云饌庭園餐廳 台中旅遊 台中美食 達人旅遊

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