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粉紅秘境「忘憂巴士」花開了　冬日限定台中療癒波斯菊花海

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▲台中外埔波斯菊花海。（圖／攝影師飛翔在天際提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲忘憂巴士波斯菊花海綻放中。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

位於台中外埔的忘憂谷一年四季都是外拍熱門景點，夏季綠油稻田拼成療癒巧拼、豐收時節時大片金黃稻海，冬季休耕時則成一片粉紅秘境，今年的波斯菊花已開，冬季限定的粉色忘憂巴士美景也浪漫登場，目前花況正美。

▲台中忘憂巴士。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲巴士與稻田的組合吸引大批遊客朝聖。

忘憂谷一年四季都有不同美景，國片拍攝團隊在中央設置一台廢棄學校巴士後，更讓忘憂巴士一夕爆紅，目前巴士也還矗立在田野中，廢棄巴士與金黃稻海的組合吸引大批遊客朝聖。到了冬日，農夫在收割完的稻作土地上灑上波斯菊種子，待花開季節限定的粉紅忘憂巴士美景就此誕生。

▲台中忘憂谷。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲綠油油的大片稻田也很療癒。

▲台中外埔波斯菊花海。（圖／攝影師飛翔在天際提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲夢幻粉紅美景是冬季限定，圖拍攝日為1月9日花況。

無論是哪個季節造訪，還是要提醒遊客田地為私人所有，請勿擅自踐踏與破壞稻農心血，田中都有田埂可行走，讓免費美景能留給下一位遊客欣賞，攝影師飛翔在天際也建議遊客，若想拍下夢幻的粉紅忘憂巴士，站在遠處田埂上就能讓花海跟巴士一同入鏡。

《忘憂谷》
地點：台中市外埔區溪底路

＊以上圖片由攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。

關鍵字： 台中旅遊 花海旅遊 波斯菊花海 忘憂巴士

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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