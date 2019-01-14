微風南山美食街最夯　這家炸肉餅平日也要排1小時才吃得到



▲金葉名氣餅前的排隊人潮經是繞了一圈，平均等1 小時才吃得到。(圖／記者黃士原攝)



記者黃士原／台北報導

微風南山1月10日正式開幕，美食街裡僅販售單一款商品「牛肉炸肉餅」的金葉名氣餅人氣最夯，即使是在星期一（1/14)的下午，依然是大排長龍，平均要等上1小時才能買到來享用它。

金葉名氣餅店鋪僅販售單一款商品「牛肉炸肉餅」，以肥瘦1：2比例的100%牛絞肉製作，將絞肉揉捏至相較一般炸肉餅內餡更為細緻的肉漿狀態，由於台灣洋蔥水分較少，使得洋蔥與絞肉混合捏製的內餡比例，就必須下足功夫調整。此外，口感酥脆，咬下內餡流出肉汁的秘訣，就在於乾粉與麵包粉的雙重保護。





▲正宗日式炸肉餅只要銅板價50元，金葉名氣餅1/10開賣。(圖／金葉名氣餅提供)

金葉名氣餅店鋪僅販售單一款商品「牛肉炸肉餅」，是由集團裡的「UMAMist（旨味創造者）」千葉憲二社長所經營的銀座名店「MAKANAIKIICHI和食料理店」中的明星商品發展而來，整合金子真也、辻田雄大、田中剛其他三位社長的意見後，創造出肉質飽滿、香甜多汁的日式炸肉餅，並將日本店價900日圓的價格，在台以親民的銅板價50元販售。



金葉名氣餅店名是以日本炸肉餅MENCHI的發音相似中文的「名氣」來命名，希望日本國民美食的炸肉餅，也能在台灣同享高人氣。值得一提的是，在日本有不少知名店舖的炸肉餅，也都是由金葉名氣餅的千葉憲二社長所技術指導。





▲金葉名氣餅店舖也售精品茶的「&CHA」（和茶）茶飲品牌，每瓶50元。

除了銅板價的名氣餅，金葉名氣餅店舖也售精品茶的「&CHA」（和茶）茶飲品牌，以無添加色素的自然茶葉冷泡16小時，引領出台灣包種茶、香片、紅玉紅茶的豐厚茶香與清爽口感，不僅可緩和味蕾，更合適搭配不同料理。於店舖同樣以50元銅板價販售。

微風南山美食街

地址：台北市信義區松廉路3號