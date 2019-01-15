新北IG景點懶人包！一起到平溪放天燈、十分看瀑布

點評：假日不擔心沒地方去啦！

▲新北IG景點懶人包。

旅遊中心／綜合報導 影／花漾旅途

還在煩惱假日無處可去嗎?跟著花漾旅途一起去新北秘境，從放天燈拉開一天的序幕，再搭著火車前往猴硐看貓咪，接著到無耳茶壺山，最後看著十分瀑布，當作整個假期的結尾！

▲平溪的天燈依照不同顏色涵義也會不同。（圖／ETtoday播吧）

十分老街

平溪是天燈的發源地，過去因為土匪的肆虐，使村民必須到山中避難，而為了告知避難的村民是否可以返家，留守的村民便以天燈來作為提醒。而今的天燈雖然已不是傳遞訊息用，但是透過文化的傳承與保存，觀光宣傳下的天燈也仍舊留有祈福之意，依照不同的顏色涵義也不同，像是紅色是代表平安、藍色則是祈求事業。另外在老街裡頭也有火車與民宅並行的特色，也讓許多電影與偶像劇特地來此取景！

地址：226新北市平溪區十分老街

▲猴硐從採礦業而後發展為以貓咪為特色的小村莊。

猴硐

過去原本也主要是以採礦業維生的猴硐，隨著時間消逝還有現代產業的發展，採礦消失，猴硐也漸漸的沒落。直到2009年，有位外號貓夫人的攝影師發現了猴硐有許多街貓在這裡活動，為了幫助這些貓咪，也號召志工、當地居民一同參與，而後漸漸的成了以貓咪為特色的小村莊，才有了「貓村」這個稱號，另外，猴硐更曾經獲得CNN推薦為全球六大賞貓景點之一！

▲無耳茶壺山因山頭造型奇特長得像沒有手把的茶壺而得此名。

無耳茶壺山

因為山頭造型奇特長得像沒有手把的茶壺，而得「無耳茶壺山」之名，不過若是換個位子看，也會認為像頭獅子，因此別名又稱作「獅子岩山」。整座無耳茶壺山的海拔大約是600公尺，沿路的步道也都會鋪上石階或是護欄，登上最上方的涼亭便可以將底下的美景一覽無遺，一路上也都有休息的陰涼處，喜歡登山賞景的朋友，茶壺山很適合來走走。

地址：224新北市瑞芳區

▲十分瀑布為全台灣最大的濂幕式瀑布。

十分瀑布

十分瀑布是全台灣最大的濂幕式瀑布，因為岩層的方向與水流正好相反，屬於逆斜層，高低落差為15至20公尺，而且十分瀑布也有「台灣尼加拉瀑布」的美稱，在瀰漫著瀑布的水氣還有陽光的照射下，幸運的話，可以在瀑布上方看到彩虹的形成！

地址：226新北市平溪區乾坑10號