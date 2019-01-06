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中壢文青風一日遊　體驗抄經沉澱心靈、手作乾燥花

點評：花園冰球美到不行！！
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旅遊中心／綜合報導　影／花漾旅途

「你是哪裡人？」「中壢人。」「中壢不是在桃園嗎？怎麼不說自己是桃園人？」問到這題，與中壢人之間經常會出現這樣的對話，這段捍衛中壢主權的意識在前陣子更掀起了網友的討論！剛好，這次跟著花漾旅途的腳步去中壢度過文青的一天。

▲▼桃園中壢一日遊。（圖／ETtoday播吧）

▲▼身兼美術館、圖書館，還會舉辦展覽的襲園需要提早預約，另外，最特別的體驗就是抄經。（圖／翻攝自ETtoday播吧，以下皆同。）

▲▼桃園中壢一日遊。（圖／ETtoday播吧）

襲園美術館
身兼圖書館與美術館職位的襲園，藏身在中壢青埔的一個小角落，在官網介紹中提及，建築是以清水模建設成一座山的意象，裡頭設計了圖書、展覽等多種分享空間，甚至還有生態池的部分，而整間以山水為主的居家概念美術館想要參觀的朋友要記得提前兩日預約！主持人籃籃特別提到，在襲園裡頭最特別就是可以體驗抄經，想要沉澱一下身心靈，到襲園感受這場藝術洗禮！

地址：No. 57號青埔九街中壢區桃園市320
營業時間：星期二至六10：00－17：00

▲▼桃園中壢一日遊。（圖／ETtoday播吧）

▲▼青塘園規劃為生態公園，除了散步還能帶著野餐墊坐在草皮上享受愜意時光。

▲▼桃園中壢一日遊。（圖／ETtoday播吧）

青塘園
在陽光普照的好日子，想要吹吹風，沐浴在陽光底下，那就和籃籃一起到青塘園走走。在青塘園裡最醒目的地標非景觀橋莫屬了，規劃成生態公園的青塘園有相當大的草坪，不僅可以沿著湖岸散步，也能和家人朋友帶著野餐墊，坐在草皮上享受愜意的時光。

地址：320桃園市中壢區文德路300號

▲▼桃園中壢一日遊。（圖／ETtoday播吧）

▲▼手作乾燥花近期相當流行，除了可以當作家裡的擺飾外，也能帶著滿滿的心意送人。

▲▼桃園中壢一日遊。（圖／ETtoday播吧）

▲▼桃園中壢一日遊。（圖／ETtoday播吧）

花拾間
近幾年乾燥花超夯，不少花店也都開設乾燥花教學課程，讓客人既可以選擇自己喜歡的花又能親自動手做，中壢的花拾間推出的手作乾燥花盆栽讓籃籃直呼超療癒，即便是初學者或是沒嘗試過的人也不用擔心，店員都會在一旁教導，完成的乾燥花可以帶回家擺飾，也能送人展現滿滿的心意，可以說是送禮自用兩相宜！

地址：32085桃園市中壢區九和六街36號
營業時間：星期一至六11：00－20：00

▲▼桃園中壢一日遊。（圖／ETtoday播吧）

▲▼花草系的風格選物店整體相當有質感，不少人因為餐點而慕名前往。

▲▼桃園中壢一日遊。（圖／ETtoday播吧）

Glück
裝飾完花草，接著下一站就是去吃花！Glück就是一家花草系的風格選物店，店的外觀是以沉穩的藍色與金色招牌搭配，整體相當有質感，店內的擺設也同樣是以金色及藍色為主調，除了販售一些商品之外，主打的花草系飲品及甜點更是吸引許多人慕名前往。

籃籃品嘗的店家招牌東方蜜美人花園冰球，在整顆冰塊裡頭鑲嵌著花，淋上另外裝的茶，除了樣子好看外，喝起來茶香帶點花香，甜點的部分是橙香果乾磅蛋糕，最獨特的就是它盛盤的容器是用一個像是珠寶盒的透明盒子，裡頭放了乾燥花，再將蛋糕放在上頭，整體相當有格調之外，吃起來也頗為紮實。

花果雪球也同樣是不少人會選擇的餐點，在佈滿花果及冰沙球，看起來像座小花園的碗裡，倒入牛奶，不僅觀看療癒，和牛奶結合的口感就像優格般。最後一道酪梨健康蛋塔丁，籃籃表示，裡頭都是使用沒有道完全成熟、養分最多的時候的生菜，品嘗起來十分新鮮、清甜。

地址：320桃園市中壢區義民路二段91號
營業時間：星期二至六11：00－18：00

▲▼桃園中壢一日遊。（圖／ETtoday播吧）

▲橙香果乾磅蛋糕盛盤的容器是用一個像是珠寶盒的透明盒子，裡頭放了乾燥花，再將蛋糕放在上頭，整體相當有格調

▲▼桃園中壢一日遊。（圖／ETtoday播吧）

▲花果雪球看起來像座小花園，倒入牛奶，不僅觀看療癒，和牛奶結合的口感就像優格般。

關鍵字： 襲園美術館 青塘園 花拾間 Glück 一日遊旅遊 花漾旅途 桃園旅遊 中壢旅遊

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