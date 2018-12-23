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桃園一日遊！　兩大新景點品嘗網路爆紅美食

點評：光這兩大景點就可以玩一整天啦！
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▲誰說桃園只有飛機場，兩大景點一日遊！

旅遊中心／綜合報導　影／花漾旅途

由於桃園鄰近臺北都會區，且擁有臺灣規模最大的國際機場，使得桃園市近年來發展迅速，吸引大量外縣市人口移入，在居住人口和觀光人數急速增加下，有越來越多商家進駐桃園！今天一起跟著「花漾旅途」到桃園新興景點，品嘗網路爆紅美食！

▲▼桃園兩大景點。（圖／花漾旅途提供）

近年來許多資金投入桃園，也逐漸繁榮

第一站來到「７７藝文町」，前身為桃園警察局日式宿舍群，位於桃園火車站前商圈，規劃為歷史建築，市府重修後活化為文創園區，是桃園最受歡迎的拍照打卡景點之一。

▲▼桃園兩大景點。（圖／花漾旅途提供）

高樓林立中有一個復古式的建築，相當特別

▲▼桃園兩大景點。（圖／花漾旅途提供）

▲由官署改建而成的市集

園區規劃有多元化的空間區域與展演活動，包含大正九年（無菜單料理餐廳）、小売（文創商品販售店）、手作（手作體驗教室）、六藝（展覽坊）、警本部（服務中心、行政辦公室）、祈福亭（表演、休息區）、七桃市集（假日市集）、成真咖啡（知名連鎖輕食餐廳）。

▲▼桃園兩大景點。（圖／花漾旅途提供）

舊警察宿舍的特色建築

▲▼桃園兩大景點。（圖／花漾旅途提供）

文藝區裡有ＤＩＹ手作體驗

▲▼桃園兩大景點。（圖／花漾旅途提供）

▲充滿日式建築的歷史建築

７７藝文町

電話：03-3321969
地址：桃園市桃園區中正路77巷5號

第二站到近期在台灣掀起旋風的「G10！GO市集」，像積木般的２８個大型彩色貨櫃組合出繽紛的小小空間，結合「工業風」、「文青風」以及「網美風」三大主題的貨櫃設計，整個市集可以說是３６０度無死角拍照景點！

▲▼桃園兩大景點。（圖／花漾旅途提供）

近年來貨櫃市集越來越流行

▲▼桃園兩大景點。（圖／花漾旅途提供）

貨櫃市集裡可以拍出許多獨特的意境照

市集內三大區各有特色，共集結了八間超人氣的美食餐廳，還有非常多的大型裝置藝術可以互動及拍照，包含漂浮夢幻雨傘、馬卡龍盪鞦韆、泳池賽道、泡泡浴缸等，白天晚上各有不同景致！

▲▼桃園兩大景點。（圖／花漾旅途提供）

木頭人ｘ揪吧的基輔炸雞鮮嫩多汁

▲▼桃園兩大景點。（圖／花漾旅途提供）

２ＹＵＨ的彩虹起司雞蛋仔是高人氣點心

▲▼桃園兩大景點。（圖／花漾旅途提供）

ＰＩＥＰＡＩ　ＣＡＦＥ也是人氣點心之一

▲▼桃園兩大景點。（圖／花漾旅途提供）

配合聖誕節應景的馬林糖

▲▼桃園兩大景點。（圖／花漾旅途提供）

ＢＩＮＧＯ　ＢＩＳＴＲＯ的炸牛排外酥內嫩

桃園G10 GO!市集
地址：桃園市桃園區大興西路一段266~270號（中正路、大興西路交叉路口）
營業時間：17:00~22:00（平日），11:00~22:00（假日及節慶日）

關鍵字： 桃園旅遊 77藝文町 桃園G10 GO!市集 花漾旅途 藍藍

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