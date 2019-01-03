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快筆記！只有這5天　2019全美國家公園「免費入園日」公布

點評：把握機會！
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10個遊客少但值得一遊的美國國家公園。（圖／翻攝自維基百科）

▲美國國家公園各具特色，2019年度免費入園日共有5天。（圖／翻攝自維基百科）

旅遊中心／綜合報導

地大物博的美國，地熱、冰川、峽谷、湖泊…囊括各種特殊地質地貌，造訪國家公園絕對是不可錯過的旅遊重點！每年美國國家公園均提供幾次免費入園機會，而日前公布的2019年免費入園日共有5天，有計劃前往美國的民眾，趕緊將這些日子記在行事曆吧。

▲美國－黃石國家公園觀光及露營全攻略。（圖／SuperChaveller 超級查花飄遊記提供）

▲黃石公園是全美也是全世界第一座國家公園。（圖／SuperChaveller 超級查花飄遊記提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

美國國家公園管理局於官網上公布免費入園日期，2019年一共有5天，第一次就在 1 月中的 Martin Luther King, Jr. Day（1 月 21 日），全美國所有國家公園屆時將開放各地遊客免費入園！尤其是需收取入場費的國家公園更值得趁此時參觀。

▲▼優勝美地,美國優勝美地,優勝美地國家公園。（圖／記者董美琪攝）

▲優勝美地國家公園。（圖／記者董美琪攝）

值得注意的是，此次優惠僅包含入場費，若是要露營、搭船、付費導覽、交通或特殊旅遊等費用均不包括在內！旅客不妨上網查詢各州國家公園名單及細節。

2019全美國家公園「免費入園日」
‧ 1月21日 Martin Luther King Jr. Day *
‧ 4月20日 First day of National Park Week
‧ 8月25日 National Park Service Birthday
‧ 9月28日 National Public Lands Day *
‧ 11月11日Veterans Day

關鍵字： 美國旅遊 國家公園 美國國家公園 免費入園 2019免費入園日

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