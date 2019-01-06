「不能拍照打卡的旅行」你會想去嗎？諾貝爾獎得主解釋了

點評：你覺得呢？下次把手機和相機收起來試試看....

▲許多人認為旅遊是快樂的泉源，但如果抽離拍照和打卡，你還會認為旅遊是快樂的嗎？（圖／達志示意圖）

記者彭懷玉／綜合報導

許多人認為旅遊是快樂泉源之一，但如果抽離拍照和打卡，你還會認為旅遊是快樂的嗎？據認知心理學家丹尼爾•卡尼曼的說法，快樂源自於與人分享，若不能透過拍照、打卡，留下記錄和他人分享，多數人就不認為旅遊這件事情是快樂的。

▲如果不能拍照與打卡，你還會這麼汲汲營營尋找下一個旅遊目的地嗎？（示意圖／記者彭懷玉攝）

在社群媒體蓬勃發展的年代，如果不能拍照與打卡，你還會這麼汲汲營營尋找下一個旅遊目的地嗎？諾貝爾經濟學獎得主認知心理學家丹尼爾•卡尼曼（Daniel Kahneman）提出顛覆性說法，一個喜歡旅行的人，在旅程中享受的美好時光，會想用拍照方式保留下來，若不能拍照，將無法保存觸動心靈的一刻，若提前知道無法拍攝任何照片，許多人可能會選擇乾脆不去。

▲若提前知道無法拍攝任何照片，許多人可能會選擇乾脆不去。（圖／達志／示意圖）

這表示我們用鏡頭拍攝下景物是為了創造回憶，以便未來的翻閱和留念，基本上，多數人對當下玩得開不開心興趣並不大，與別人分享才能延續更長遠的幸福感。此概念與卡尼曼先前提出的，「人們其實並不立志於追求快樂，而是人生整體的滿足感」相互呼應。

▲我們用鏡頭拍攝下景物是為了創造回憶，以便未來的翻閱和留念。（圖／記者于佳云攝）

拉回心理學層面，幸福（happiness）和滿足（satisfaction）究竟差別在哪呢？卡尼曼也針對名詞分別作出解釋，幸福是一種自發產生並且稍縱即逝的短暫感受；而滿足是一種長期的感覺，隨著時間的推移而慢慢建立，並以實現遠大目標和建立你所冀望的生活模式為目的，是截然不同的概念。

▲在卡尼曼的研究中，他發現想要獲得快樂，與朋友共度時光非常有用。（圖／達志／示意圖）

在卡尼曼的研究中，他發現想要獲得快樂，與朋友共度時光非常有用。另外，那些有長期目標的人不一定把社交擺第一，因為他們正忙著完成更遠大的「滿足」。結論顯示，人們對快樂的追求並沒有想像中那麼多，反而是強化他們對自身和生活的滿意度。



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