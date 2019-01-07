最高罰10萬！「行動電源」為何不可托運？飛安Q＆A懶人包

點評：別放錯了





▲過完元旦連假，再來的過年9天連假不少人會選在此時出國。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者彭懷玉／整理報導

出國時猶記得要把行動電源隨身帶著，不能放進行李箱托運，但你知道為什麼嗎？各家航空公司包含華航、長榮、國泰、新航或台虎、樂桃、亞航等，針對人人出國必帶的行動電源都格外注意，一不小心沒發現可是會被取出、沒收，甚至被罰新台幣2-10萬元，出國前記得再檢查一下。





▲行動電源。（圖／取自免費圖庫pixabay）

行動電源為何不能托運？

飛機緩緩從平地升到3萬多英呎高空，機艙壓力自然減小，但為了讓乘客能正常呼吸，需要調整艙壓和平地一樣，但是貨艙的行李卻不會同步調整，當行動電源放在貨艙時就容易因壓力不同而膨脹、起火甚至爆炸，且受外力擠壓可能性也更大，先前就有不少因鋰電池導致的飛安意外。若行動電源待在客機內就比較不會有這問題。

飛機上可以用行動電源充電嗎？

原則上，起飛後要將手機調整成飛航模式並關閉Wifi功能，是避免訊號干擾飛行，但是許多人會趁機在機上用行動電源充電，這動作卻是不建議的，因為行動電源在充電時會產生化學反應，有起火燃燒的可能，過去就曾發生過2起國籍航空因使用行動電源充電而引起冒煙意外，像是亞航就規定行動電源可隨身攜帶，但不得在飛行途中使用，即使不是所有航空公司都有明文規定，為了自身安全，還是等到下機之後再充電最為保險。

▲部分航空公司規定不得在飛行途中使用行動電源，為了自身安全，還是等到下機之後再充電最為保險。（示意圖／記者彭懷玉攝）



搭機前小建議

‧將行動電源、備用電池放入隨身行李內。

‧為防止無意識的啟用或短路，最好是將備用電池裝入原本包裝中，若原包裝沒有保留，也記得用隔絕膠帶纏繞電池以隔離電池端和其他電池或金屬接觸到。或是能將每顆電池放入保護盒、塑膠套之內。

▲民航局規定，含鋰離子電池之可攜式電子裝置之電池容量介於100瓦特小時至160瓦特小時間。（示意圖／記者彭懷玉攝）

鋰電池怎樣帶？

依民航局規定，含有鋰離子電池之可攜式電子裝置之電池容量介於100瓦特小時至160瓦特小時，每個人不可攜帶超過2個備用電池上機。



簡而言之，旅客最多可攜帶2枚未超過160瓦小時的鋰離子電池上機，但容量超過160瓦小時的鋰離子電池不能帶上機也不能托運，容量標識不清楚的行動電源，航空公司也是禁止帶上機的喔。



※至於各家航空公司的規定稍有不同，建議出發前還是先上官網查詢。