信義區上班族午餐新選擇　微風南山美食街必吃5家人氣餐廳



▲微風南山。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

微風南山開幕了！對於逛街的朋友與信義區的上班族來說，美食街是填飽肚子的最佳地點，進駐了20多家平價美食店家，像是大心、頂呱呱、宮武讚岐烏龍麵、繼光香香雞等大家熟悉的品牌之外，還有香港來的興記菜館煲仔飯、供應平價川菜的金葉紅廚，以及炸雞四大天王之的美墨炸雞，都是不能錯過的平價美食。



▲金葉紅廚麻婆豆腐。(圖／記者陳建竹攝)

金葉紅廚

金葉紅廚川菜是將在日本高人氣的川菜菜色帶來台灣，像是麻婆豆腐、回鍋肉和宮保雞丁等，並且以日式手法與職人的料理底蘊，詮釋新一代的川味菜系，只要70元即可嘗到口水雞、醋溜土豆絲等少見的功夫涼菜餐盒；另提供價格50~120元之間的主菜自由加選，有金葉麻婆、白檸麻婆、水煮牛、宮保雞丁、回鍋肉等菜色，以百元價格、隨時想吃就能吃到，不需要等待入席時間，也不需揪親朋好友，一個人用餐或是外帶餐盒就能吃到。



▲興記菜館的章魚雞粒煲仔飯。(圖／記者陳涵茵攝)

陳興發興記菜館

繼點點心後，藝人阿緯劉峻緯創立的緯豆餐飲再度引進遊港必吃的煲仔飯第一品牌「陳興發興記菜館」。興記菜館於1982年開業至今，已在廟街扎根超過38個年頭，堅持以古法明火炭爐的方式製作各式煲仔飯，其獨特炭味飯焦，有廟街上的炭火香之美名。興記煲仔飯另一迷人之處，來自於米飯緊貼著煲鍋的黃金脆鍋巴，底部金黃色澤的香脆焦飯，再淋上特製豉油，均勻攪拌，讓豉油滲透到每粒米飯中，吃起來有淡淡的甘香及油香。



▲美墨炸雞。(圖／記者黃士原攝)

美墨炸雞

繼天母總店及京站店之後，炸雞四大天王之一的美墨炸雞在微風南山美食街開出第3家店。德州美墨炸雞老闆Jennifer說，德州炸雞特色就是外皮厚又脆，而且都是經過醃製，口味比較重，他們家的炸雞就是經過12小時醃製，武媽媽則說，也因為這樣，德州美墨炸雞不用再加其他調味料或粉，直接吃就很美味。另外，德州美墨炸雞堅持現點後裹粉現炸，不會一早就炸好放著，因此用餐時間可能要等候一些時間。



▲博多豚骨拉麵價格149元。(圖／台灣一風堂提供)

一風堂EXPRESS

台灣一風堂轉為直營三個月後，首度引進全新美食街型態店鋪「一風堂EXPRESS」，進駐微風南山地下二樓美食街，提供台灣消費者更快速、便利的拉麵服務外，還推出台灣一風堂EXPRESS限定料理，而開幕初期也推出3種優惠，有點拉麵送炸雞、129元的三寶便當等。

台灣一風堂EXPRESS開幕期間優惠開幕首兩週，點選「炙燒黑帶牛肉拌麵」即享限定料理半價優惠，包括炸雞、豬軟骨等；開幕首月平日週一至週五限量提供129元「三寶便當」，每日限量，售完為止。



▲正宗日式炸肉餅只要銅板價50元。(圖／金葉名氣餅提供)

金葉名氣餅

金葉名氣餅店鋪僅販售單一款商品「牛肉炸肉餅」，雖然沒辨法填飽肚子，但很適合在下午茶來補充一下體力，當然如果吃完午餐還是沒飽，就可以來個牛肉炸肉餅增加飽足感。名氣餅採以肥瘦1：2比例的100%牛絞肉製作，將絞肉揉捏至相較一般炸肉餅內餡更為細緻的肉漿狀態，由於台灣洋蔥水分較少，使得洋蔥與絞肉混合捏製的內餡比例，就必須下足功夫調整。此外，口感酥脆，咬下內餡流出肉汁的秘訣，就在於乾粉與麵包粉的雙重保護。每個銅板價50元販售。

微風南山美食街

地址：台北市信義區松廉路3號

