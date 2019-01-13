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外國人冬天在日本最愛吃食物揭曉　第一名不是火鍋

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▲千房大阪燒。（圖／取自千房官網）

▲千房大阪燒。（圖／取自千房官網）

旅遊中心／綜合報導　圖／Tân Tsùn Kî提供

日本朝日電視台1月12日的節目，做了一個「外國人這個冬天在日本最喜歡吃什麼」前30的排名，第一名竟是大阪燒，出乎很多人的意料之外。排名依序如下：

▲▼外國人這個冬天在日本最喜歡吃的是大阪燒。（圖／Tân Tsùn Kî提供）

▲外國人這個冬天在日本最喜歡吃的是大阪燒。（圖／Tân Tsùn Kî提供）

1、大阪燒（大阪）
2、豚骨拉麵（福岡）
3、神戶牛燒肉（神戶）
4、章魚燒（大阪）
5、鰻魚飯（東京）
6、天丼（東京）
7、關東煮（東京）
8、鍋燒烏龍麵（京都）
9、玉子燒（東京）
10、「善哉」紅豆麻糬湯（京都）
11、千枚漬（京都）
12、壽喜燒（東京）
13、廣島燒（廣島）
14、味增烏龍麵（名古屋）
15、醬油拉麵（東京）
16、湯豆腐（京都）
17、成吉思汗羊肉鍋（北海道）
18、烤牡犡（廣島）
19、味增炸豬排飯（名古屋）
20、蟹肉涮涮鍋（大阪）
21、烤蕃薯（鹿兒島）
22、炸雞翅（名古屋）
23、河豚生魚片（大阪）
24、紅豆麵包（東京）
25、雞肉水煮鍋（福岡）
26、湯咖哩（札幌）
27、親子丼（東京）
28、蘋果派（青森）
29、牛腸鍋（福岡）
30、餺飥麵鍋（山梨）

日本人冬天最愛吃的料理是火鍋，但在日本的外國人冬天最愛吃的是大阪燒。大阪燒是日本特有料理之一，做法是在麵糊裡加入雞蛋、高麗菜、蝦子、烏賊等等海鮮拌勻，接著將拌勻後的麵糊倒在鐵板上，塑成圓形後鋪上豬肉煎。以前的形式是讓客人自己燒，1970年代大阪多間名店興起，交給專業的料理人料理反而成為潮流。但大阪燒製作方式不難，經常出現在家庭料理中。

製作大阪燒的過程不能壓，因為大阪燒鬆軟的口感是特色之一。也因為大阪燒相對好製作，所以對於喜歡在家小聚會的人，或是大家一起開心動手做料理的人來說，是很適合的料理。

關鍵字： 日本美食 大阪燒 日本朝日電視台 冬天

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