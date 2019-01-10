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炸雞界四大天王落腳微風南山！德州美墨炸雞必點美式口味

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡..

點評：外皮看起來超好吃><
ETtoday餓勢力

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

文、圖／Wisely

知名的《德州美墨炸雞 Texas Rangers Fried Chicken》於近期最夯的【微風南山Breeze】全新開幕，而這也是被許多人大推必嚐的炸雞店，除了天母與京站之外，終於在東區也能嚐到，讓來到信義商圈遊玩的朋友，也可以吃到美味炸雞。

這回趁著開放給親友員工的機會，跟朋友相偕到B2的美食街門市約訪用餐，嚐嚐他們的「美味炸雞四天王」，也讓同行的雞肉控友人，盡情地大快朵頤！

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

造訪當天陰雨綿綿，不過因為是開幕記者會與開放員工家屬的限定日，所以來此的客人還是不少。

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

《德州美墨炸雞 Texas Rangers Fried Chicken》本身位於B2美食街裡，本身環境很舒適而且空間設計也很漂亮，而此樓層裡就屬這家的生意最好，也因為多年來只以直營店的方式經營，所以建立的良好的口碑，也讓許多饕客愛上他的味道！

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

消費金額大約在NT200-300左右，四人來此用餐尤佳，比較可以選擇分享較多不同的餐點，而且就算外帶我也覺得滿OK的…(飯類選擇也多，下回再嚐嚐)

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

當天生意很不錯，所以點餐後大概還要再等一下下，不過店家動作算滿快的，所以跟朋友們聊一聊等呼叫器取餐還算OK，而且是剛炸好熱呼呼味道很新鮮可口。

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

因為剛開幕的關係，還推出了特惠價的烤雞與炸雞，算一算真的是還滿划算的！

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

醬料為自取選用，除了紅色的蕃茄醬與黃色的芥末醬之外，南洋風味的辣椒醬相當地夠味，讓原本的炸雞呈現更多的風味，我自己也很喜歡，尤其是搭配烤雞。

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

外帶盒與杯子也印有自家的Logo圖案，看起來頗為吸睛，而且也很方便攜帶。除了汽水可樂之外，他們的美式咖啡與特調紅茶都可以現場續杯一次，而紅茶拿鐵也滿不錯的，有機會可嚐看看！

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

當天聽朋友推薦點了四種不同的炸雞料理（酥炸雞柳、美式炸雞、酥炸雞胗、酥雞雞肝）之外，還有好口碑的配餐與烤雞呢～^^

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

配菜的選擇多達十多項，但是他們的奶油玉米、美式薯泥與高麗菜沙拉都相當受到饕客的喜愛，每項搭配炸雞吃更能突顯風味。而洋蔥圈也很不賴，與一般店家相比更厚更實在，而且麵衣也偏紮實！

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

最多推薦的是他們的『酥炸雞柳』，而實際嚐過之後也真覺得名不虛傳！麵衣炸粉比較薄脆，但是裡頭的雞肉口感軟嫩不柴，並且保留了鮮香的迷人滋味。

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

必點的『美式炸雞』擁有獨家的醃料配方，而麵衣的口感較酥脆些，裡頭的肉汁香甜而且不會太油膩，與雞柳相比炸雞肉的味道較多油脂，而且燙口的程度也高。

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

具特色的『酥炸雞胗』頗受到女性朋友的歡迎，本身外層的麵衣比較偏酥軟的口感，有點偏台式菜色的風格，但是裡頭的雞胗卻留著彈牙特性，搭配沾醬超涮嘴。

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

最特別的就是這道『酥炸雞肝』，這對我來說是全新的體驗，畢竟我都是吃燒烤或是川燙的方式居多，以油炸的方式真的不多見！但實際品嚐卻有不同的驚喜，本身較重口味的雞肝沒有腥味，而且大塊又厚實，嚐起來覺得是道很下酒的菜餚。

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

▲▼微風南山德州美墨炸雞。（圖／Wisely提供）

因為我自身也愛吃燒烤類，所以這回也點了烤雞來嚐嚐，想試試他們的味道～^^跟一般的烤雞相比，他們的烤雞比較沒有那麼油膩和厚鹹，雞肉較偏具口感多些，嚐起來相當地過癮；不過，跟炸雞相比較我還是愛炸雞多些，但若是與漢堡或飯類結合，應該是很不錯的感覺…

微風南山-德州美墨炸雞
地址：台北市信義區松智路17號B2
電話：02 2723 9852
時間：11：00－22：30

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。 
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關鍵字： Wisely 德州美墨炸雞 Texas Rangers Fried Chicken 炸雞 台北市美食 達人美食 美食情報

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