宜蘭超夯宵夜「黑豬肉大餛鈍」皮薄肉多　必點招牌麻醬麵

文、圖／Wisely

這家《黑豬肉大餛飩》本身位於城隍街上，相鄰知名的「城隍早餐」與「十六崁瓜仔雞麵」，都是在地知名的宵夜美食！內容除了餛飩湯之外，在地特色的麻醬麵也是招牌，而他們的烏醋麵其實也是頗受到許多的喜愛，只要花個銅板零錢的消費，就可以滿足品嚐一餐！

用餐當晚為晚上九點鐘左右，原本是想去吃東門夜市旁的「大麵章」，但常無故休息的店家，這回依然撲空所以只好轉來這裡吃麵。至於「十六崁瓜仔雞麵」個人覺得退步不少，再加上現在飲食較清淡，所以這家《黑豬肉大餛飩》較符合現在的喜好！

店內空間不大約四五張桌子，在選定好座位後點餐等上菜付款；餐點內容以乾麵和湯品為主，平均消費NT50~100左右，算是平價可吃飽的在地小吃。

因為餐點口味較清淡，所以提供調味料頗多，像是辣渣、辣醬、胡椒粉、烏醋和香油等等，可依喜好做內容調整！

每回來此，大都點麻醬麵配餛飩丸湯居多，總消費金額為NT70，湯喝完可以再添。

小碗的麻醬麵NT30其實份量不少，如果想吃私房雙醬麵的話也是可以。就鄰近幾家同類型的麵店，《黑豬肉大餛飩》味道算是較沒有那麼鹹但是份量很實在的小吃，不過店主阿姨也常煮的比較軟爛，這點要注意一下！

餛飩貢丸湯NT40也不貴，相較其它家多為肉丸搭配，選用貢丸算是較特別，但味道部份我覺得雖有彈性但不突出！不過，自家的黑豬肉餛飩份量較其它家略大許多，本身同樣屬薄皮的類型，只是採用黑豬肉饀口感較鮮甜，味道呈較帶濃厚的滋味；個人推薦的吃法，是先吃原味的湯餛飩，最後再加些辣渣與胡椒粉，當做類似抄手的方式來吃也很不錯！！

黑豬肉大餛飩／麻醬麵

地址：宜蘭縣宜蘭市城隍街5號

時間：15:00-23:00，週二公休（增休不定）

