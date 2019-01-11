ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

蛋蜜汁重現江湖！歇脚亭南陽復刻門市1/14開幕　這3天珍奶10元

ETtoday旅遊雲

▲蛋蜜汁回來了！歇脚亭南陽復刻門市1/14開幕　這3天珍奶10元。(圖／歇脚亭提供)
▲蛋蜜汁回來了！歇脚亭南陽復刻門市1/14開幕。(圖／歇脚亭提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

「喝過的都有一定年紀了！」五、六年級年輕時的共同回憶、時約會最愛點的「蛋蜜汁」重現江湖了！歇脚亭復刻20多年前的南陽門市，延續古早味茶飲工法，將風味帶回最初純樸的形式，把蛋蜜汁重新推出，歇脚亭南陽復刻門市1月14日開幕，而且開幕前3天還有指定時段珍奶10元活動。

歇脚亭從1992年在南陽街開幕至今，已過了近三十個年頭，是許多學生在補習之餘的甜美記憶。當年的珍珠奶茶、蛋蜜汁不知撫慰了多少人的青春歲月。歇脚亭在2019年一開年特別重新改裝，重現二十多年前的店舖氛圍，延續古早味茶飲工法，將風味帶回最初純樸的形式。

▲蛋蜜汁回來了！歇脚亭南陽復刻門市1/14開幕　這3天珍奶10元。(圖／歇脚亭提供)
▲復古的飲品包裝。

▲蛋蜜汁回來了！歇脚亭南陽復刻門市1/14開幕　這3天珍奶10元。(圖／歇脚亭提供)
▲1/14的12:30-14:30、17:00-19:00；1/15~16的12:00-14:00、17:00-19:00招牌珍奶10元。

其中最大亮點是許多人年輕時約會最愛點的「蛋蜜汁」將重現江湖。以檸檬、柳橙、蜂蜜外加一顆生蛋黃的蛋蜜汁是當年歇脚亭響叮噹的招牌飲品，現在再次列入菜單裡。

另外，開幕前三天1月14日至1月16日，原價50元的珍珠奶茶只要10元，指定時段搶購，每人限購一杯，1月14日至1月16日其他時段則是任意飲品買一送一，每人限購一組。

歇脚亭南陽復刻門市開幕活動

招牌珍奶10元
時間：1/14的12:30-14:30、17:00-19:00；1/15~16的12:00-14:00、17:00-19:00（指定時段搶購，每人限購乙杯）

全飲品買一送一
時間：1/14~16其餘營業時間任意飲品買一送一（每人限購乙組）

歇脚亭南陽復刻門市
地址：台北市中正區南陽街11號

關鍵字： 美食情報 歇脚亭

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

三寶妹逆向超車轉角「臉撞臉」　1秒擊落重機哥！網笑：戀愛了

推薦閱讀

微風南山「8間台灣獨家甜點」現場直擊！美得捨不得吃

影／直擊！微風南山開幕這5家美食最夯　平均要排1小時

微風南山開幕前就排隊！「藍瓶咖啡」平均1小時才能入場

微風南山引進上百個餐飲品牌　信義區百貨美食進入戰國時代

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

小馬爾地夫！4月直飛越南芽莊

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

南投「摩摩納爾瀑布」超夢幻！

惡魔牛排1、2月訂位9成滿

逛微風南山前先拿小銀本吃貨秘笈

DANCINGCRAB商業午餐480元吃到飽

新景點！解秘瑞穗「南歐莊園城堡」

微風南山32家獨家美食！5大必吃名店

PRADA惡魔牛排菜單搶先看

嘉義人一月入住富野渡假酒店0元

熱門行程

最新新聞更多

超神祕！緬甸必去金光閃閃大金寺

學者曝微風南山「3大成功關鍵」

雲林花海爆發！4色波斯菊漸層花毯

高雄博多拉麵整排草蝦免剝殼！

歇脚亭南陽復刻門市這3天珍奶10元

27年歷史沙威瑪特製辣醬有蠔油味

機捷推「免費接駁巴士」到北車！

國道免費休息室！可洗澡還能睡覺

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366