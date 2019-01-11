蛋蜜汁重現江湖！歇脚亭南陽復刻門市1/14開幕　這3天珍奶10元



▲蛋蜜汁回來了！歇脚亭南陽復刻門市1/14開幕。(圖／歇脚亭提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

「喝過的都有一定年紀了！」五、六年級年輕時的共同回憶、時約會最愛點的「蛋蜜汁」重現江湖了！歇脚亭復刻20多年前的南陽門市，延續古早味茶飲工法，將風味帶回最初純樸的形式，把蛋蜜汁重新推出，歇脚亭南陽復刻門市1月14日開幕，而且開幕前3天還有指定時段珍奶10元活動。

歇脚亭從1992年在南陽街開幕至今，已過了近三十個年頭，是許多學生在補習之餘的甜美記憶。當年的珍珠奶茶、蛋蜜汁不知撫慰了多少人的青春歲月。歇脚亭在2019年一開年特別重新改裝，重現二十多年前的店舖氛圍，延續古早味茶飲工法，將風味帶回最初純樸的形式。





▲復古的飲品包裝。





▲1/14的12:30-14:30、17:00-19:00；1/15~16的12:00-14:00、17:00-19:00招牌珍奶10元。



其中最大亮點是許多人年輕時約會最愛點的「蛋蜜汁」將重現江湖。以檸檬、柳橙、蜂蜜外加一顆生蛋黃的蛋蜜汁是當年歇脚亭響叮噹的招牌飲品，現在再次列入菜單裡。

另外，開幕前三天1月14日至1月16日，原價50元的珍珠奶茶只要10元，指定時段搶購，每人限購一杯，1月14日至1月16日其他時段則是任意飲品買一送一，每人限購一組。

歇脚亭南陽復刻門市開幕活動



招牌珍奶10元

時間：1/14的12:30-14:30、17:00-19:00；1/15~16的12:00-14:00、17:00-19:00（指定時段搶購，每人限購乙杯）

全飲品買一送一

時間：1/14~16其餘營業時間任意飲品買一送一（每人限購乙組）

歇脚亭南陽復刻門市

地址：台北市中正區南陽街11號