文／七逗旅遊網 圖／馬來西亞觀光局提供
過年連假，想盡情玩水、浮潛嗎？馬來西亞沙巴氣候溫暖，海水湛藍乾淨，是不少人心目中的浮潛勝地，目前市面上更有旅行社推出限定行程，2/5初一出發，只要18,900元，就可以暢玩沙巴4+1日。除夕闔家團圓後，一起潛到水中，和多采多姿的珊瑚礁打招呼，與種類豐富的魚群玩親親吧！
▲到沙巴和魚兒們一起游泳。（圖／馬來西亞觀光局提供）
在魚比人多的沙巴，非常適合到水中浮潛！位在沙巴首都亞庇西邊的海島公園，有座提供各式各樣水上活動的平台─婆羅洲大堡礁世界，絕佳的位置及多樣化的設備受到許多潛水愛好者的歡迎。穿上裝備，進入水中，由於這裡的海洋生物實在太多了，隨時隨地都有魚兒和你擦身而過，讓你體驗到真實版的「海底總動員」。如果潛水潛得累了，想回到平台上休息，這裡還有個水底隧道，讓你藉由透明的觀景窗欣賞美麗的海底世界。
▲沙比島的海水清澈乾淨，宛如閃閃發光的寶石。（圖／馬來西亞觀光局提供）
擁有潔白沙灘的東姑阿都拉曼國家公園，海水清澈美麗，白天時，若從空中俯瞰，大海就像是一大塊閃閃發光的藍綠色寶石，這裡絕對符合你夢想中的海洋天堂！東姑阿都拉曼國家公園共由5座小島組成，其中沙比島是非常棒的潛水地點，由於這裡的生態保存良好、海水乾淨，光用肉眼就可以見到海底的魚群。
▲水上森林紅林灣。（圖／馬來西亞觀光局提供）
亞庇市郊有座規模龐大的紅林灣，豐富的生態讓人大開眼界，未經開發的沙灘、野生的紅樹林都相當原始。在這裡，有非常多元的活動等著你體驗，像是捕紅蟳、釣魚、釣蜥蜴、玩場沙灘排球，喜歡刺激，也可以選擇搭獨木舟探險、坐香蕉船、來場激烈的吹箭比賽…，或悠閒地躺在樹林間的吊床，以獨特的角度，舒服地觀察這裡的生態。這麼多的休閒娛樂活動，即使在這裡待上大半天也玩不膩！
芬達旅遊在限定行程中，安排享用馬來西亞特色美食，包括沙巴海鮮界的王者─肥美Q彈的老虎蝦與人參雞的新奇組合；可任選美味南洋糕點、生猛海鮮、各國美食的飯店無國界自助晚餐；再到沙巴第一家蒸籠海鮮，來頓豐富的「痛風大餐」，讓你品嚐各式新鮮海味的精華。過年出遊，就是要天天吃好料！
推薦行程：
＊ 2/5出發【春節專機．一口價$18,900】
沙巴經典度假4+1日｜市區飯店｜雙跳島－大堡礁&沙比島｜水陸紅林灣►►►
＊ 【春節專機．第二人減10,000】
沙巴全覽4+1日｜市區精品飯店+海濱VILLA｜激流泛舟｜大堡礁｜長鼻猴+螢河遊蹤►►►
＊ 2/5出發【春節專機．第二人減10,000】
沙巴 五星美人魚 4+1日｜海濱度假村｜雙島-大堡礁&美人魚島｜頂級海鮮灣►►►
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過年玩馬來西亞沙巴2萬有找！盡情浮潛玩水迎新春
文／七逗旅遊網 圖／馬來西亞觀光局提供
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