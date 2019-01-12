特搜「東北角3處奇岩怪石」！鬆獅犬看海打盹模樣超萌

點評：東北角一帶真的很多奇岩耶～

▲鬆獅犬岩位在陰陽海往宜蘭的方向。（圖／網友潘彩鴻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

北海岸著名的地質景觀是一大看點，長年受海蝕風化形成的奇岩怪石，看得到蕈狀岩、豆腐岩、海兔岩等，發揮豐富想像力，眼前的岩石彷彿化身活靈活現的可愛動物，除了和平島濱海公園內的動物造型，《ETtoday新聞雲》特搜3處「動物岩」，發揮想像力，賦予大石頭不平凡的生命力吧。

1. 鬆獅犬岩

喜歡鬆獅犬嗎？潘姓網友在陰陽海附近發現一座貌似「鬆獅犬」的岩石，龐大的頭顱依偎著湛藍大海，旁邊還有小手臂支撐著頭，像在沉思或是打盹，凹凸不平的坑洞像是蓬鬆的毛髮，鼻子的部分卻格外地平滑，模樣療癒極了！

潘姓網友表示，這個鬆獅犬岩位在陰陽海往宜蘭的方向，附近有個停車場，對面是威遠廟，有到附近遊玩的旅客可別錯過。





▲金瓜石驚見「拉布拉多岩」，照片一PO出後，不少網友驚呼：好像喔。（圖／網友鄧惠珍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

2. 拉布拉多岩

在金瓜石沿海一帶，鄧姓網友意外發現酷似「拉布拉多」或「聖伯納」的岩石，像是側面望海沉思，模樣相當可愛，照片一PO出後，不少網友驚呼：好像喔！網友坐在旁邊與牠合照，兩人分別朝不同方向的海域望去，十分有趣。

鄧姓網友說，這處石頭是在金瓜石附近靠近茶壺山拍攝的，詳細位置不太清楚，民眾前往時還要尋覓一下。

▲八斗子沿海出現野生海豹，引起一陣騷動。（圖／沈錦豐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

3. 海豹岩

基隆沿海出現野生海豹？一名攝影師為了拍攝野鳥，竟意外在八斗子發現外型激似海豹的大石，照片曝光後也讓這隻趴坐在岸邊的海豹一夕爆紅，基隆野鳥協會理事長沈錦豐說，拍攝這塊岩石的地方就在八斗子大坪，遠看就像一隻大海豹停駐海岸邊，與女王頭、象鼻岩並列奇石之一。

※不管是鬆獅犬岩、拉布拉多石還是海豹岩，各式動物岩曝光後，遊客增多可能會導致垃圾量增加，希望來賞景的遊客，請務必隨手帶走垃圾，留給海岸秘境一線生機。