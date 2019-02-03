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高雄必逛燈會+1！佛光山平安燈會～煙火光雕市集迎春節

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▲▼高雄佛光山平安燈會，煙火光雕市集迎春節。（圖／切琍攝文旅食提供）

圖、文／切琍攝文旅食

每年農曆新年到，佛光山、佛陀紀念館就是高雄走春的好去處選擇之一，地廣人傑從早到晚總是吸引各地信徒與出遊的旅人們來走走，白天賞景、玩佛光GO，夜間看花燈、看煙火、看光雕；今年2019佛光山平安燈會從02/05（初一）到03/06（年三十），為期一個月，天天都有活動。

適逢豬年，諸事吉祥，走春踏青祈福，今年依舊有煙火秀、佛光GO的活動，還新增在不二門的光雕秀，每天早上8點到晚上10點，活動滿滿，有AR科技、闖關遊戲…等，可以一家大小或是三五好友出遊踏青玩上一整天，接下來Cherry就來安排與分享今年的佛光山一日遊與平安燈會花燈秀。

▲▼高雄佛光山平安燈會，煙火光雕市集迎春節。（圖／切琍攝文旅食提供）

今年輪到12生肖中的豬年，佛光山平安燈會星雲大師題寫的新春賀詞為諸事吉祥，而山上的新春花燈也以諸事吉祥和人和家慶為主軸，可見到可愛的三隻小豬和其他豬系列的花燈。

2019佛光山走春攻略：祈福許下新年新希望 → 點平安燈 → 叩平安鐘 → 玩佛光GO、VR體驗或觀賞展覽表演 → 品嚐美食（午餐、點心、晚餐）→ 璀璨煙火 → 看花燈

底下會分別列出表演展覽與美食等資訊，可以再依自己喜好去走行程。

佛光GO APP（Andriod、iOS皆可下載）
全山集印，用手機收集印章，而印章遍及在佛光山、佛陀紀念館、藏經樓、法寶廣場處，沿路的佛光山巡禮中，即可跟著小沙彌至佛光山各殿堂、景點展開真實影像闖關尋寶，玩過一輪，保證你對山上的地理位置和景點會更加熟悉與認識。

活動與遊行
VR互動體驗：高空救貓、慧箭降魔，02/05～02/19每日10:00~20:00在法寶堂
三好嘉年華會（花車遊行）：02/05～02/10每日兩場10:00、15:00，02/16、02/17 兩場10:00、15:00，路線是福慧家園 → 佛光大道 → 禮敬大廳 → 菩提廣場

展覽與表演
展覽與表演有20幾場，下列以表格呈現，也可以排序出內容、時間、地點，以便前往參與。

▲▼高雄佛光山平安燈會，煙火光雕市集迎春節。（圖／切琍攝文旅食提供）

佛光山煙火與光雕秀

佛光山煙火每年春節都會施放，從初一到十五在成佛大道上欣賞，今年持續再辦；今年也有推出光雕秀，但跟以往跟煙火一起的光雕秀不同，，會在佛光山一開始建造的地方「不二門」施放。

光照大千祈福活動暨提燈大會：02/05（二）～02/19（二） 19:00
法水長流光雕秀：
02/05（二）～02/09（六）每晚五場18:30、19:30、20:30、21:00、21:30
02/10（日）～02/19（六）每晚四場18:30、19:30、20:30、21:00

▲▼高雄佛光山平安燈會，煙火光雕市集迎春節。（圖／切琍攝文旅食提供）

▲▼高雄佛光山平安燈會，煙火光雕市集迎春節。（圖／切琍攝文旅食提供）

▲▼高雄佛光山平安燈會，煙火光雕市集迎春節。（圖／切琍攝文旅食提供）

佛光山上這尊羅漢每年過年時期都會開門，今年似乎把所有的門都倘開了。

▲▼高雄佛光山平安燈會，煙火光雕市集迎春節。（圖／切琍攝文旅食提供）

賞花燈
入夜後，五光十色的各式造型花燈亮燈，花燈遍及在佛光山與佛陀紀念館處，不二門、菩提路、曼陀羅園、佛光大道、法寶廣場…等，活動期間亮燈到晚上10點。

▲▼高雄佛光山平安燈會，煙火光雕市集迎春節。（圖／切琍攝文旅食提供）

▲▼高雄佛光山平安燈會，煙火光雕市集迎春節。（圖／切琍攝文旅食提供）

▲▼高雄佛光山平安燈會，煙火光雕市集迎春節。（圖／切琍攝文旅食提供）

▲▼高雄佛光山平安燈會，煙火光雕市集迎春節。（圖／切琍攝文旅食提供）

▲▼高雄佛光山平安燈會，煙火光雕市集迎春節。（圖／切琍攝文旅食提供）

呼應豬年，佛光山上也打造出一個豬豬的拍照打卡框，歡迎來與可愛的豬豬同框合影哦。

▲▼高雄佛光山平安燈會，煙火光雕市集迎春節。（圖／切琍攝文旅食提供）

在佛光大道往32蔬食館的過道中，以往會擺放少數幾攤的攤位，今年淨空，增設了一整面的國京劇臉譜的造型花燈，感覺很奇特。

▲▼高雄佛光山平安燈會，煙火光雕市集迎春節。（圖／切琍攝文旅食提供）

▲▼高雄佛光山平安燈會，煙火光雕市集迎春節。（圖／切琍攝文旅食提供）

▲▼高雄佛光山平安燈會，煙火光雕市集迎春節。（圖／切琍攝文旅食提供）

▲▼高雄佛光山平安燈會，煙火光雕市集迎春節。（圖／切琍攝文旅食提供）

春節市集之特色攤位

除了佛光山滴水坊、佛館的百元自助餐吃到飽、32養生蔬食館…等等美味蔬食餐廳，每年春節來走這條銜接佛館與佛光山之間的佛光大道，總是有著最熱鬧和最美味的特色攤位與美食專區，今年集合近百攤的美食與藝玩，讓來訪的信徒與旅人們，有吃有玩的一起同樂、走春。
今年春節市集的特色攤位有民俗技藝、古早童玩、輕食飲料等。
民俗技藝攤位：捏麵人、畫糖人、燒玻璃
古早童玩：彈珠台、射氣球、洞洞樂
輕食飲料：糖炒栗、狀元糕、霜淇淋

佛光山美食

▲▼高雄佛光山平安燈會，煙火光雕市集迎春節。（圖／切琍攝文旅食提供）

▼佛光大道旁的近百攤美食，令人期待。

▲▼高雄佛光山平安燈會，煙火光雕市集迎春節。（圖／切琍攝文旅食提供）

佛光山佛陀紀念館｜https://www.facebook.com/FgsBm
佛光山2019年春節平安燈法會｜https://www.fgs.org.tw/events/2019ny/nylight.html
地址：840 高雄市大樹區統嶺里統嶺路2號
電話：07-6563033
營業時間：09:00～18:00

關鍵字： 高雄 佛光山 春節 燈會 元宵

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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