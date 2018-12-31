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信義區聚餐必吃新義法料理！ 海陸頂級肉品一次吃個夠

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡..

點評：看起來是個很划算的高級餐廳呢～
ETtoday餓勢力

▲▼台北信義JK STUDIO 新義法料理。（圖／Wisely 提供）

文、圖／Wisely

自己已經是這家《JK STUDIO新義法料理》老主顧，除了喜歡他們家澎湃的節慶料理之外，其實他們的『商業午餐』也很超值，味道食材一點也不馬虎～再加上本身位於台北捷運市政府站1號出口附近，在此歲末年終的時刻，很適合當做聚餐跨年的首選；而且，店家還有提供包場與尾牙的服務，若是平日中午來此用餐，現場未客滿的話還可暢聊不限時呢！

▲▼台北信義JK STUDIO 新義法料理。（圖／Wisely 提供）

▲▼台北信義JK STUDIO 新義法料理。（圖／Wisely 提供）

餐廳環境本身很寬廣舒適，而且服務生態度親切速度又快，之前和好友全家聚餐，對於小朋友也很有耐心，也是個很適合媽媽們聚餐的好地方～重點是，店家的排餐與燉飯符合小孩子的喜好口味，讓他們吃的很開心又滿足！

▲▼台北信義JK STUDIO 新義法料理。（圖／Wisely 提供）

因為是商業套餐，所以除了沙拉、例湯、麵包與飲料之外，主食區分成肉類排餐和燉飯義麵兩大類，平均消費大約NT300~500左右加一成，現在打卡還送薯條個人超推～若是需要加麵飯的話再加NT60。另外，如果是中午約會想搭配飲酒的話，店家的餐酒也滿不錯的，跟料理很搭！

※《JK STUDIO新義法料理》：完整菜單連結

▲▼台北信義JK STUDIO 新義法料理。（圖／Wisely 提供）

商業套餐的附餐部份，飲料有冷熱咖啡與紅茶可選擇，而例湯會不定期更換但是走清爽風格，沙拉則是多樣青蔬以油醋醬搭配，烘烤的麵包配上油醋也很可口。

▲▼台北信義JK STUDIO 新義法料理。（圖／Wisely 提供）

義式黑醋鴨胸義大利麵NT380：本身以切片鴨胸佐陳年酒醋，配上洋蔥與蒜片等製作的清炒義大利麵，嚐起來肉質較具口感，而且視覺上也十分地吸睛，頗受到許多人的喜愛！

▲▼台北信義JK STUDIO 新義法料理。（圖／Wisely 提供）

蒜味辣椒培根義大利麵NT280：算是很基本口味的義大利麵，卻可以看得出店家廚師的手藝，而這道料理也是許多女性的最愛，味道香辣但不刺激，會讓人越吃越想吃的美味。

▲▼台北信義JK STUDIO 新義法料理。（圖／Wisely 提供）

麻油松阪豚燉飯NT380：有點中西合併的味道是我個人的最愛，本身燉飯以老薑和麻油混入洋蔥去製作，口感偏軟但跟台式油飯有所不同，而炙燒的松阪豬肉香甜可口，內容相當豪華。

▲▼台北信義JK STUDIO 新義法料理。（圖／Wisely 提供）

奶油培根野菇燉飯NT280：同樣是很初階的義式燉飯，但是卻老少皆宜的美味，本身奶油香氣十足而且米飯軟硬適中，微微的黏稠感讓人的味蕾很有記憶點，是怎麼吃也吃不膩的餐點。

▲▼台北信義JK STUDIO 新義法料理。（圖／Wisely 提供）

▲▼台北信義JK STUDIO 新義法料理。（圖／Wisely 提供）

低溫爐烤頂級帶骨牛小排NT580：店家大力推薦的帶骨牛小排，在經過低溫爐烤之後，保留了骨髓的香氣與鮮嫩的口感；香辣的肉汁配上多樣又繽紛的炙烤青蔬，以及濃郁的馬鈴薯泥，不單視覺上很吸引人，而且也兼顧了味道的享受～而配菜各道排餐都是一樣的喲！

▲▼台北信義JK STUDIO 新義法料理。（圖／Wisely 提供）

脆皮雞腿排佐紅胡椒奶油醬汁NT480：不吃牛肉的朋友，個人很建議選擇這道排餐來吃！本身酥脆的雞腿排大塊又保留了細緻軟嫩的雞肉口感，而奶油醬汁很濃郁卻又帶著胡椒粒的香氣；我最愛選擇這道和麻油松阪豚燉飯一起品嚐，兩者味道很搭而且又能吃到兩種不同肉食。

▲▼台北信義JK STUDIO 新義法料理。（圖／Wisely 提供）

舒肥奶油青衣海魚排NT480：用料不簡單的青衣海魚，在經過舒肥料理（低溫真空烹調）之後味道更加美味，軟嫩的滋味仍帶有相當程度的口感；這道魚排本身較一般魚排肉更加可口，而且食材也偏厚不輸給多數的陸肉排餐，對於愛吃清爽風料理的朋友，是最佳的選擇！

▲▼台北信義JK STUDIO 新義法料理。（圖／Wisely 提供）

▲▼台北信義JK STUDIO 新義法料理。（圖／Wisely 提供）

嫩煎帶骨豬菲力佐牛菌菇醬汁NT580：選用來自宜蘭噶瑪蘭戰斧豬的高檔食材，配上無鹽奶油製作的蕈菇醬汁，讓鮮甜香軟的豬肉，又增添多樣的變化與風味，並且骨頭的香氣也融入結合成為一體，其肥瘦相互結合的多汁口感，每回吃完都是意猶未盡，讓人想一點再點來品嚐！

▲▼台北信義JK STUDIO 新義法料理。（圖／Wisely 提供）

▲▼台北信義JK STUDIO 新義法料理。（圖／Wisely 提供）

以往，都是與朋友相揪來此品嚐他們家的【霸氣終極雙戰斧6人套餐】居多，而近期的【感恩節西西里烤雞】也讓人印象深刻！！不過近期都是午間與朋友們來此聚餐居多，所以嚐遍了所有的商業套餐後，個人給予很高度的評價；雖然本身位置略處較安靜的位置，但是相當這也算是不錯，不易受人打擾，有興趣的朋友們可以參考看看喲～

▲▼台北信義JK STUDIO 新義法料理。（圖／Wisely 提供）

JK STUDIO 新義法料理
地址：台北市信義區基隆路一段147巷5弄13號
電話：02 2766 1891
時間：11:30-15:00，17:30-22:00

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。 
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