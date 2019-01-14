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草屯有滑索、球池的兒童樂園　一起敲響繽紛的幸福鐘！

點評：公園也變網美打卡點ㄌ><
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▲▼草屯兒童樂園。（圖／小腹婆大世界提供）

▲南投草屯兒童樂園。（圖片由小腹婆大世界提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

假日午後，爸爸媽媽都希望能夠帶著孩子到公園跑跑跳跳，或是在設施完善的而徒樂園玩上一個下午，南投有一個規劃完整的公園，除了遊樂設施以外，還有許多超好拍的打卡景點！部落客小腹婆大世界就在社團《旅遊超爽的！》中，分享這個超繽紛的兒童樂園，不只好玩也好拍！

▲▼草屯兒童樂園。（圖／小腹婆大世界提供）

▲小朋友在球池裡都能玩得不亦樂乎。

草屯兒童樂園雖然叫做兒童樂園，其實也是一個設施比較多的公園，一進到公園裡，就可以看到一個大型的球池，在公園裡、甚至是百貨公司，球池都是小朋友的最愛，在這裡可以玩得不亦樂乎，不過，小腹婆大世界表示，不曉得這裡的球池多久消毒一次，應該要放上一張消毒清潔時間表在旁邊，玩起來也比較安心。

▲▼草屯兒童樂園。（圖／小腹婆大世界提供）

▲爸爸媽媽可以一起來敲響幸福鐘，在草屯兒童樂園裡也有許多好拍的裝置藝術。

▲▼草屯兒童樂園。（圖／小腹婆大世界提供）

▲每個角度看起來都有不同造型的幸福鐘。

在草屯兒童樂園的空地上，也有許多可以拍到美照的裝置藝術，例如彩色的幸福鐘，拉著下面的把手，就會發出鐘響的聲音，而且每一層都用不同角度擺放，從四面八方拍起來都能看到不同的樣子。除此之外還有一個白色的馬車，更是大人小孩都愛，坐上去就像置身在歐洲的童話故事裡一般，相當浪漫。

▲▼草屯兒童樂園。（圖／小腹婆大世界提供）

▲公園的主要遊樂區上方有遮蔭的設計，相當貼心。

▲▼草屯兒童樂園。（圖／小腹婆大世界提供）

▲旁邊有大人使用的健身器材，可以一邊照顧孩子一邊運動。

公園的正中間是一個巨大的組合式遊樂設施，上方還有遮蔭的設計，從早玩到中午也不怕曬黑，在這一區的地板上，還畫上了傳統的跳格子和數字格，也讓許多小朋友到這裡體驗不同的玩法。公園必備的迷你攀爬網、攀岩牆和盪鞦韆，這裡也都有。在遊樂設施的旁邊，還有一些健身設施，讓帶著小朋友到這裡玩耍的爸爸媽媽，或是附近的居民，可以一邊照顧孩子一邊使用。

▲▼草屯兒童樂園。（圖／小腹婆大世界提供）

▲在相框造型的裝置藝術中拍照，還可以拍到後方的坦克車。

特別的是，在草屯兒童樂園裡還有平衡木專區，一共有四種平衡木，包括直立的圓形木頭、平放的圓形長頭、最基本的直條平衡木，還有高難度的平衡木區，前面三種都可以讓大人小孩一起同樂，但高難度的區域是只有小朋友能進去的，雖然兩邊都有立著木頭保護，彈丸的時候還是要注意安全。

▲▼草屯兒童樂園。（圖／小腹婆大世界提供）

▲有四種不同設計的平衡木專區。

特色的設施不只平衡木，還有巨大的攀爬網和多人的盪鞦韆，另外在旁邊的空地，有一個滑索的設施，是公園裡最刺激的，可以訓練小朋友的臂力和握力，但小腹婆大世界說，建議幼稚園大班以上才可以玩，玩得過程爸爸媽媽也要注意安全。草屯兒童樂園裡遊樂設施應有盡有，沙坑、塗鴉牆也都有，很適合帶著孩子到這裡玩上整個下午！

▲▼草屯兒童樂園。（圖／小腹婆大世界提供）

▲巨大的攀爬網。

▲▼草屯兒童樂園。（圖／小腹婆大世界提供）

▲可以讓小朋友發揮創意的塗鴉牆。

草屯兒童樂園
地址：南投縣草屯鎮中正路571號

關鍵字： 草屯兒童樂園 南投旅遊 親子旅遊 草屯旅遊 小腹婆大世界

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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