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紓壓一日遊！宜蘭超美茶園泡茶賞美景　還有風味餐點

點評：非常適合一家人在這邊聚會聊天共度一天！
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▲▼玉蘭茶園。（圖／小腹婆大世界提供）

茶園內可以遠眺山丘

記者簡仲豪／綜合報導（圖／小腹婆大世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

擁有台北後花園之稱的宜蘭依山傍水，是許多台北人周末一日遊的絕佳地點，不僅有絕美的海景和山景外，還有各種美食值得前往，今天部落客「小腹婆大世界」在社團「旅遊超爽的！」跟大家分享宜蘭超美觀景台，一路山脈美景，享受在山林間的休閒！

▲▼玉蘭茶園。（圖／小腹婆大世界提供）

茶園不僅可以泡茶還有風味餐點可以享用

一路向山連綿不斷的落羽松和芒草作為目的地的開端，尤其是秋冬時節，落羽松的漸層顏色將整個畫面填滿了悠閒的氛圍，不自覺的將腳步放慢細細品嘗容易被遺忘的過程！抵達茶園後，一眼望去一座又一座的山脈被晨間的太陽熱情照射，毫無隱私的暴露在眼前！

▲▼玉蘭茶園。（圖／小腹婆大世界提供）

▲一路上的芒草和落羽松

▲▼玉蘭茶園。（圖／小腹婆大世界提供）

小涼亭可以乘涼休

茶園入口處旁有一個簡單的鐵皮屋，裡頭有販賣一些滷味以及茶餐，若是想要體驗新鮮茶葉，這裡也有提供租借茶具的服務，另外看似簡單的鐵皮屋裡，餐點完全不馬虎，部落客表示，這裡的餐點分量很大，價格也相當划算，不只基本的炒飯炒麵好吃外，超高麗菜也超級香甜！在山上能享受絕美風景外，還能吃上一些風味餐點，可以說是周末休閒最佳的地點！

▲▼玉蘭茶園。（圖／小腹婆大世界提供）

在茶園內品茶再適合不過了

▲▼玉蘭茶園。（圖／小腹婆大世界提供）

風味餐點價格便宜又好吃

茶園內有一個觀景台，可以將租來的茶具拿到此處，一邊遠眺美景一邊品茶，對於旅遊休閒的定義每個人不盡相同，但偶爾像這樣把握當下，沒有壓力的與家人共度一天，也是一種旅遊的方式！

▲▼玉蘭茶園。（圖／小腹婆大世界提供）

平台上可以將整座山盡收眼底

玉蘭茶園

地址：宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭路80號
電話：03-9801896
營業時間：8:00~19:00
大眾交通資訊：從葛瑪蘭客運羅東站沿公正東路往羅東後火車站走，再從國光客運站搭往梨山、南山、太平山 的國光客運班車，到玉蘭站下車，下車後循標示沿產業道路往上走至茶園。

關鍵字： 宜蘭旅遊 玉蘭茶園 山景 茶園 小腹婆大世界

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