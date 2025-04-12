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陽明山「草山觀瀑吊橋」新開放！走在瀑布上超刺激　還有3個平台

▲猴崁古道修整工程已完工，其中，最具亮點的設計，莫過於新設立的「草山觀瀑吊橋」，以及「圳內」、「觀瀑」、「好石光」三處活動平台。（圖／大地處提供）

▲猴崁古道修整工程已完工，新設立的「草山觀瀑吊橋」適合夏天前來遊玩。（圖／大地處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

陽明山有新的觀瀑吊橋了！猴崁古道曾是頂北投庄通往竹子湖的重要山徑，向來以原始、古樸為少數人知曉，堪稱登山者的秘境。而大地處表示，猴崁古道的修整工程已完工，其中，最具亮點的設計，莫過於新設立的「草山觀瀑吊橋」，以及「圳內」、「觀瀑」、「好石光」三處活動平台。

▲猴崁古道修整工程已完工，其中，最具亮點的設計，莫過於新設立的「草山觀瀑吊橋」，以及「圳內」、「觀瀑」、「好石光」三處活動平台。（圖／大地處提供）

▲新設立的「草山觀瀑吊橋」連結著猴崁古道及十八份圳步道，底下是滾滾的磺溪泉水。

即將進入夏季，陽明山竹子湖一帶多了全新的觀瀑吊橋和賞景平台。大地處道路步道科科長蔡正發表示，猴崁古道近日重獲新生，其修整工程秉持低衝擊原則，新設立的「草山觀瀑吊橋」與「圳內」、「觀瀑」、「好石光」三處活動平台。

▲猴崁古道修整工程已完工，其中，最具亮點的設計，莫過於新設立的「草山觀瀑吊橋」，以及「圳內」、「觀瀑」、「好石光」三處活動平台。（圖／大地處提供）

▲穿梭狹窄吊橋，宛如行走於瀑布之上，十分刺激，一次限載8人。

其中，橫跨於磺溪之上的「草山觀瀑吊橋」連結著猴崁古道及十八份圳步道，穿梭狹窄吊橋，宛如行走於瀑布之上，十分刺激；而當地的重要信仰中心「百年土地公廟」，也在此次修復中被妥善保留，並增設活動平台，提供山友與信眾駐足休憩的空間。

▲猴崁古道修整工程已完工，其中，最具亮點的設計，莫過於新設立的「草山觀瀑吊橋」，以及「圳內」、「觀瀑」、「好石光」三處活動平台。（圖／大地處提供）

▲▼猴崁古道活動平台；當地的重要信仰中心「百年土地公廟」也在此次修復中被妥善保留。

▲猴崁古道修整工程已完工，其中，最具亮點的設計，莫過於新設立的「草山觀瀑吊橋」，以及「圳內」、「觀瀑」、「好石光」三處活動平台。（圖／大地處提供）

猴崁水圳是日治時期開闢的灌溉渠道，引用磺溪上游的水流，以灌溉青春嶺一帶的農田，蘊含豐富歷史記憶。大地處表示，在保持步道周邊自然林相及地貌的同時，也串聯陽明山區的水源地與生態景觀，讓行走其中的山友沉浸於寧靜壯麗的原始風光。

關鍵字： 台北市旅遊 熱血行腳 陽明山旅遊 猴崁古道 草山觀瀑吊橋 竹子湖旅遊

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