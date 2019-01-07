新港「板陶窯工藝園區」有整排羽松　融合傳統與時尚美感

點評：吃吃喝喝在裡面玩一天都不是問題！

▲新港「板陶窯交趾剪黏工藝園區」空拍圖

記者簡仲豪／綜合報導（圖／小腹婆大世界提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

近年來以傳統藝術為主題的社區遊藝園區日漸增加，不僅能復興傳統藝術，還能帶來絡繹不絕的觀光人潮，使得社區熱絡起來。部落客「小腹婆大世界」在社團「旅遊超爽的！」中跟大家分享位於嘉義新港的「板陶窯交趾剪黏工藝園區」，一個融合傳統手工藝及時尚美感的遊玩景點！

▲入園門口處寫著大大的板陶窯

板陶窯交趾剪黏工藝園區的成立，是因為創辦人為了延續交趾剪黏這項傳統工藝，因此成立了板陶窯。在台灣有很多廟宇內的交趾陶都是來自於新港，而新港這一代也因為園區的興起，讓社區重新活絡！

▲充滿古早味的建築物

園區內有需多有趣的裝置藝術品以及板陶作品可以盡情拍照，其中，有一隻超高人氣的貓型藝術品是遊客必拍之一，不僅如此，園區的藝術品許多都具有互動性，例如，各種表情的椅子及從背後看像露出屁股的椅子等，都是人氣很高的拍照藝術品！

▲超人氣的大型貓藝術品

▲互動性極高的椅子

▲從後面看去就像露出屁股一樣

板陶窯園區內還有ＤＩＹ教室可以體驗做傳統文藝品的樂趣，有多種藝術品可以選擇嘗試！教室門口常常都是大批排隊人潮，要前往的遊客要特別注意！

▲DIY手作教室

除了傳統文藝品外，園區內有一區是人工湖面，湖面旁有種植許多依季節變化有不同美感的落羽松，瞬間覺得來到不同的景點！

▲落羽松排列整齊及透明落地窗帶來時尚感

▲人造湖區

整個園區可以體驗傳統工藝、遊樂設施以及餐廳，是不管大朋友小朋友都可以在這裡待上一天也不想離開的休閒景點。

▲像高級精品店一樣的工藝品店

▲餐廳設計也非常漂亮

板陶窯交趾剪黏工藝園區

地址： 616嘉義縣新港鄉板頭村45-1號

時間：周一至周日 9：30－17:30

電話： 05 781 0832

入園門票100可抵消費