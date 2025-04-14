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八方雲集、梁社漢排骨宣布今年凍漲！同步開賣2款銅板價新品

▲▼八方雲集。（圖／記者項瀚攝）

▲八方雲集、梁社漢排骨宣布今年凍漲。（圖／記者項瀚攝）

記者蕭筠／台北報導

外食費用漲不停，不過「八方雲集」、「梁社漢排骨」今（14）日聯手宣布「今年凍漲」；梁社漢排骨即日起更推出2款平價銅板新品包括「秘醬雞菲力排（飯／麵）」與「椒鹽雞菲力排（飯／麵）」，每份售價只要99元。

行政院主計處日前發布今年3月消費者物價指數年增率已達2.29%，且3月消費者物價指數的年度增長率超出預期，其中，餐飲外食價格上漲3.26%，此類消費已連續5個月保持超過3%的增長率，持續加重民生負擔。針對高通膨壓力，「八方雲集」、「梁社漢排骨」雙品牌宣布「今年凍漲」，讓消費者能輕鬆滿足日常餐飲需求而不增加負擔。

▲▼梁社漢排骨推出「秘醬雞菲力排」、「椒鹽雞菲力排」。（圖／八方雲集集團提供）

▲梁社漢排骨推出2款平價新品「秘醬雞菲力排」、「椒鹽雞菲力排」。（圖／八方雲集集團提供）

梁社漢排骨即日起更同步推出2款銅板餐點，「秘醬雞菲力排」是以獨家秘製醬料精心滷製雞肉菲力；「椒鹽雞菲力排」則採用黃金比例精調的香酥炸粉裹滿雞肉菲力油炸，使外皮酥脆不油膩，且皆開放搭配花東優質白米或Q彈麵條，售價皆為99元。

▲▼吉野家3/7菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲吉野家舊菜單。（圖／記者黃士原攝）※點圖放大

▲▼吉野家新菜單。（圖／翻攝吉野家官網）

▲吉野家新菜單。（圖／翻攝吉野家官網）※點圖放大

另外，日本3大連鎖丼飯之一的「吉野家」近日也針對菜單進行調整，有超過20款品項微幅降價，包含招牌牛丼除小份維持89元外，中份從125元調降至99元，大份也從155元降價至129元，特盛則從195元降至169元，3種份量都現省26元。

還有人氣「熔岩起司牛丼」中份從165元降價至139元，大份從195元降至169元，特盛也從235元降價到209元，同樣皆調降26元；日式黑咖哩系列除三味盛合外，其餘包含牛肉、豬肉、雞腿排、和風等口味每款則降價20元，以及「泡菜溫泉牛丼」、「日式唐揚雞」等多款餐點皆一併調降價格。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 八方雲集 梁社漢排骨 凍漲

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