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赴日搭新幹線「旅客購票3大痛點」　1招免排隊還能選富士山景位

▲▼新幹線。（圖／Klook提供）

▲許多旅人買新幹線時，最容易碰到3大問題。（圖／Klook提供）

記者蔡玟君／綜合報導

新幹線是旅客暢遊東京、京都、大阪等熱門目的地的交通首選，但根據旅遊電商Klook最新調查發現，旅客預訂票券時有3大痛點，因此現在平台推出提前預訂，可享獨家使用QR Code免換票進站服務，再也不用現場排隊等待，同時提供日本新幹線車票第三人以上免手續費優惠，意即從第三張票起免收手續費，人數越多越划算。

▲▼京都車站。（圖／記者蔡玟君攝）

▲熱門車站要排隊換新幹線車票常常要等待非常久。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼京都車站。（圖／記者蔡玟君攝）

▲許多人會覺得自動購票機複雜難懂。（圖／記者蔡玟君攝）

Klook近期發佈最新《新幹線洞察報告》，發現旅客在現場購買日本新幹線車票時常面臨各式痛點，包括現場排隊人潮過多、機台複雜不會用、語言不通等。有旅客就表示，若遇到新幹線熱門站點的高峰時段，人工櫃檯排隊時間平均超過20分鐘，即使排到後與當地櫃檯人員溝通，也可能語言不通，而自動購票機台也較複雜難懂。

此外，由於新幹線搶手，購票當天有1/4的機率買不到想要的車次或座位，造成許多旅客錯過預期班次，或是無法坐在一起。

▲▼京都車站。（圖／記者蔡玟君攝）

▲提前預訂，就不需排隊操作。（圖／記者蔡玟君攝）

現在平台就推出提前預訂，享獨家QR Code免換票進站服務，只需出示手機即可掃碼乘車，讓旅客及早確保座位無憂，省去排隊與語言溝通壓力。

系統中也提供多項貼心選項，包括在車上就能拍好拍滿的「富士山景」座位、可放置大型行李的「特大行李放置處附帶席」等，並可預訂最快30分鐘後發車的班次等服務，為旅日自由行提供更多方便與彈性。

▲▼濟州島。（圖／KKday提供）

▲濟州島。（圖／KKday提供）

旅遊電商平台KKday近日則攜手濟州觀光公社簽訂MOU，鎖定小資族、親子家庭、哈韓族，顛覆過去濟州島只能跟團旅遊的印象，打造更靈活、多元的自由行旅遊體驗商品。本次合作聚焦於自駕旅遊、私人包車、一日遊商品推廣，可以輕鬆探索濟州魅力。

濟州觀光公社社長高升鐵表示，2024年台灣旅客赴濟州島達15萬9千人次、相較2023年成長128%、也比疫情前2019年增長81%，成為第二大海外旅客來源地，由於濟州地質條件限制，對自由行旅客而言，交通安排上較具挑戰，本次與KKday合作，除了十分重視台灣市場外，更看好平台長期深耕自由行旅客市場，提供多元旅遊行程、客製化旅遊體驗，因此聚焦於推廣濟州自駕旅遊、私人包車及一日遊行程，讓更多台灣旅客以更輕鬆、便利的方式探索濟州島的獨特魅力。

▲▼小熊軟糖品牌Haribo濟州歡樂世界。（圖／KKday提供）

▲小熊軟糖品牌Haribo濟州歡樂世界。（圖／KKday提供）

若想於濟州島玩得更深入、追韓流，KKday推薦私人包車或自駕租車，可以體驗多家特色住宿、探索秘境、網美咖啡廳，即日起濟州租車商品推出43折起優惠，並搭配當地新興景點Lunafall夜景藝術、濟州Waterworld水世界展覽，體驗沈浸式的科技與藝術，或是人氣IP展覽小熊軟糖品牌Haribo濟州歡樂世界、史努比主題樂園、夢幻Hello Kitty主題樂園，大小朋友都可以開心玩。

擔心自駕路況不熟，也有一日遊行程，提供交通接駁及導遊，推薦4月限定賞櫻及油菜花田一日遊，搭配著名旅遊景點城山日出峰、城邑民俗村、漢拿山等地，售價2420元起，想要走浪漫韓劇打卡路線，也有推出濟州島東部一日遊，探訪牛島、涉地可支等地，售價860元起。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 交通資訊 Klook 新幹線

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