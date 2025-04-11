側剖面厚度達5公分！台北最老牌西餐廳新推「牛排三明治」

▲波麗路「超厚牛排三明治」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣也有超浮誇的打卡系牛排三明治！台北最老牌的西餐廳「波麗路」再研發出新產品「超厚牛排三明治」，側剖面將近5公分厚，牛肉搭配特製的芒果牛排醬，鹹香中帶點微甜，僅於下午2時30分到傍晚5時販售，每個580元。

繼比臉還大的「牛排可頌」後，台北最老牌的西餐廳「波麗路」月初新推出「超厚牛排三明治」，側剖面厚度將近5公分，使用的是牛排最嫩的「菲力」部位，波麗路第三代老闆廖英鈞說，「三明治不像吃西餐可以用刀叉，因此用手握著一口咬下，肉質就必須要細嫩，反覆研究了好幾種牛肉不同部位，最終才選定菲力。」

▲波麗路「超厚牛排三明治」使用菲力部位。（圖／記者黃士原攝）

不僅講究牛排口感，波麗路超厚牛排三明治切成片狀堆疊，讓入口時更容易咬斷，咬下去的瞬間，肉汁在口中綻放，同時搭配傳承90年的芒果牛排醬，鹹香中帶點微甜。「超厚牛排三明治」僅於下午2時30分到傍晚5時販售，每個580元。

▲牛排可頌使用位於肋骨背側的沙朗牛排。（圖／波麗路餐廳提供）

至於直徑20公分的牛排可頌，特製尺寸比臉還大，廖英鈞表示，他和主廚研究了很久，一般大小的可頌夾不進牛排，若將牛排煎好後切塊，肉汁會流失，20公分是能將完整牛排放進去，可吃到酥脆的外皮以及滿口肉汁，售價為510元。

▲除了牛排可頌（下），波麗路還有舒肥雞肉可頌（上）。（圖／波麗路餐廳提供）

牛排可頌使用位於肋骨背側的沙朗牛排，肉質較柔嫩且油花分布均勻，廖英鈞透露，試菜階段吃了不下100個，直到找到最佳的熟度，可以吃出肉和油筋混合的奶香味。此外，針對不想攝取過多熱量，但又想要享用金黃酥脆可頌快感的客人，廖英鈞把牛排改成低脂、高蛋白的雞肉，並且以低溫舒肥來保持肉質的鮮嫩多汁。

▲德州鮮切牛排「厚切無骨豬排」。（圖／德州鮮切牛排提供）

另外，Texas Roadhouse德州鮮切牛排2月起推出「More Than Beef無牛季」，並舉辦非牛公投，歷時8周後冠軍正式出爐，由特製香料醃漬12小時後炭烤至焦香的「厚切無骨豬排」奪冠，同時4月14日當天全台Texas Roadhouse同步推出買一送一。