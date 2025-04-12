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新店飄下「四月雪」！逾10株流蘇茂密開花　順遊馬卡龍色遊戲場

▲陽光運動公園內的流蘇花盛開，宛如白雪覆蓋樹梢。（圖／高灘處提供）

▲陽光運動公園內的流蘇花盛開，宛如白雪覆蓋樹梢，盛景讓人流連忘返。（圖／高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

猶如落下遍地白雪的流蘇花，近日在新店現蹤。新北市高灘處表示，陽光運動公園內的10多株流蘇樹生長情況良好，兒童遊戲場及自行車道旁的綠地，皆可欣賞到流蘇花鋪蓋的「四月雪」，盛景讓人流連忘返。

▲陽光運動公園內的流蘇花盛開，宛如白雪覆蓋樹梢。（圖／高灘處提供）

▲陽光運動公園內，兒童遊戲場及自行車道旁的綠地皆可欣賞到流蘇花盛開。

高灘處表示，近年來陽光運動公園內的流蘇樹生長情況良好，兒童遊戲場及自行車道旁的綠地皆可欣賞到流蘇花盛開。每年四月花季時，樹木換上潔白衣裳，花瓣隨風飄揚，如畫作般灑落一地雪白，還能聞到淡雅幽香。

▲陽光運動公園內的流蘇花盛開，宛如白雪覆蓋樹梢。（圖／高灘處提供）

▲▼樹木換上潔白衣裳，花瓣隨風飄揚，如畫作般灑落一地雪白，還能聞到淡雅幽香。

▲陽光運動公園內的流蘇花盛開，宛如白雪覆蓋樹梢。（圖／高灘處提供）

高灘處處長黃裕斌表示，流蘇花旁即是新店人氣的共融兒童遊戲場，可以在依地形起伏打造的特色遊戲區盡情放電。此外，散步或騎單車行經陽光橋到親情河濱公園，還有一座「親子夢遊天地遊戲場」，馬卡龍色系的11組兒童遊戲設施，適合一家大小探索，或坐在流蘇樹下野餐乘涼，感受愜意時光。

▲花卉試驗中心即日起至20日舉辦「球根花卉展」，包括鳶尾、君子蘭、紅花鶴頂蘭、大理花，以及花型多變、色彩繽紛的孤挺花。（圖／公園處提供）

▲▼花卉試驗中心「球根花卉展」包括鳶尾、君子蘭、紅花鶴頂蘭、大理花，以及花型多變的孤挺花可賞。（圖／公園處提供）

▲花卉試驗中心即日起至20日舉辦「球根花卉展」，包括鳶尾、君子蘭、紅花鶴頂蘭、大理花，以及花型多變、色彩繽紛的孤挺花。（圖／公園處提供）

另外，居住在北市的民眾，推薦尋訪陽明山！花卉試驗中心即日起至20日舉辦「球根花卉展」，包括鳶尾、君子蘭、紅花鶴頂蘭、大理花，以及花型多變、色彩繽紛的孤挺花。從深紅、純白到粉橘與漸層複色，每一朵都展現出球根植物獨有的生命韻律，全為免費參觀。

關鍵字： 新北市旅遊 新店旅遊 陽光運動公園 花海旅遊 四月雪 流蘇花

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