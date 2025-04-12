壽司、生吐司、港點通通有！5間話題吃到飽餐廳一次看

▲米崙丼飯屋吃到飽餐點涵蓋9大類日式料理。（圖／雲品國際提供）

記者黃士原／台北報導

近年來「吃到飽」風潮持續延燒，越來越多餐廳加入這場美食戰局，像是台中壽司名店美登利與花蓮米崙丼飯屋的直接轉型，八色烤肉、嵜本生吐司與添好運則是推出限時吃到飽方案，都引爆饕客熱烈討論。以下整理這5家話題餐廳的吃到飽方案。

▲美登利台中店轉型吃到飽，上圖為台北大安店。（圖／示意圖／讀者提供）

美登利台中LaLaport店

來自東京銀座知名壽司店「美登利」，雖然在日本有迴轉壽司店型，不過2020年插旗台北東區時，是以一般壽司店型態呈現，菜單以各種組合拼盤、套餐為主，後期則是新增握壽司定食、商業定食，目前有台北大安店、台中LaLaport店，是許多壽司愛好者的口袋名單。

美登利2家分店過去都是單點為主，不過品牌宣布，台中LaLaport店4月10日起調整為吃到飽型態，供應超過70種現點現做壽司，同時自助吧的日式炸物、燒烤、冷盤、沙拉、甜點冰品也都可以無限取用。

美登利台中LaLaport店吃到飽費用平日午餐每人980元，平日晚餐及假日午、晚餐都是1180元，用餐時間為90分鐘，即日起開放網路訂位。為了防止浪費，店家規定結帳時剩餘食材超過250g，則酌收食材費用250元，同時不提供打包外帶服務。

▲「米崙丼飯屋」4月起天天供應「現點現做吃到飽」。（圖／雲品國際提供）

花蓮米崙丼飯屋

位於花蓮市的「米崙丼飯屋」自3月中旬起，每周五、六、日推出「現點現做吃到飽」，由於受到消費者的熱烈支持，4月起全面開放每天皆可享用吃到飽方案。餐點類別涵蓋9大類，有壽司、刺身、手卷、丼飯、湯品、單品料理、揚物、甜品及漬物，多達38種經典品項都是無限供應，每人餐費849元+10%。

吃到飽方案的壽司品項包括鮪魚握壽司、鮭魚握壽司、軟絲握壽司、豆皮握壽司與蔥花鮪魚軍艦壽司。刺身供應的有鮪魚刺身、鮭魚刺身與當季精選刺身，手卷則提供蘆筍手卷、炸蝦手卷與魚卵手卷等3款。丼飯選擇亦相當多元，從蔥花燒牛丼、絕品海鮮丼到月見蔥花鮪魚丼等9種口味皆可無限享用。日式漬物則依季節食材調整，不定時更換種類，提供開胃解膩的選擇。

單品料理則有和風沙拉、胡麻野菜、炒時蔬、烤杏鮑菇、明太子馬鈴薯、明太子櫛瓜、高湯玉子燒與茶碗蒸可供選擇，現炸日式揚物則供應炸蝦天婦羅、揚出豆腐、唐揚雞、炸豬排與炸魚柳，而甜品則有小米甜圈圈、海鹽冰淇淋（夏季限定），以及米其林三星中餐廳最著名的炸豆腐奶。

▲八色烤肉吃到飽活動再度回歸。（圖／八色烤肉提供）

八色烤肉台北忠孝店

八色烤肉吃到飽活動再度回歸，但只有台北忠孝店提供服務，店家表示目前還沒截止時間，屆時會在粉專公告。入門方案每人680元+10%，除了韓式小菜無限供應，經典8種口味的醃製豬五花、海鮮煎餅、辣炒年糕、韓式拉麵等熟食都能吃到飽。

豪奢方案每人880元+10%，除了經典醃製豬五花（8種口味），還能品嚐到高級海鮮與精選肉品，包括厚切松阪豬、嚴選牛肋條、醬淋牛五花、鹽烤奶油蝦、泡菜起司牛肉炒飯。此外，加購299元可享各式飲品喝到飽。

▲極起士生吐司。（圖／嵜本SAKImotoBakery提供）

嵜本生吐司

日本人氣嵜本生吐司（SAKImoto Bakery）歡慶登台5周年，4月30日前的平日時段，推出內用吃到飽方案，以90分鐘為限，設有3個時段（12:30、14:30、16:30），每日名額限量，採完全預約制，每人399元即可享受最多18款人氣麵包與7款飲品，其中包含7款限定吐司、7款日台混血小麵包與2款迷你吐司。

嵜本生吐司在5周年之際，特別推出2款小麵包新品，結合國人記憶中最親切的「蔥花包」與「肉鬆麵包」風味，也都列入吃到飽菜單中。

▲添好運吃到飽延長到4月底。（圖／添好運提供）

添好運

添好運吃到飽再延長至4月30日，同時菜單更新，用餐時間從90分鐘增加到100分鐘，但餐費每人從666元調漲到699元， 一樣可享主食、蒸點、煎/炸點、甜點吃到飽。

新一波「點心放題」同樣是4家分店限定，其中天母高島屋店、新店裕隆城店、台中JMall店為平日14:00至17:00時段供應，每日上限40位；高雄富民店用餐時段則為11:00至12:40、13:00至14:40、15:00至16:40。僅提供網路訂位，不開放現場候位。