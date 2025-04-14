奧捷雙國一次玩　圓夢歐洲入門優選　深度暢遊免七萬

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

歐洲旅行的夢幻開端，非奧地利與捷克莫屬。奧地利的音樂之都維也納、莫札特故鄉薩爾茲堡，以及輝煌一時的哈布斯堡王朝，散發著濃厚的歷史韻味。捷克位於舊稱波希米亞的地區，以布拉格為中心，滿布哥德式建築，古典與現代交融，景色美不勝收。

▲青山綠水襯映歐式建築，哈斯塔特美如仙境。（圖／shutterstock）

奧地利知名景點哈斯塔特，小鎮依山而建，阿爾卑斯群峰聳立、倒影在碧綠湖中，彩色木屋錯落湖畔，猶如童話故事裡的夢幻場景。漫步在古老的石板街道，欣賞靜謐湖光山色，每一步都讓人沉醉。

▲熊布朗宮為歐洲最美的巴洛克建築之一。（圖／shutterstock）

維也納的標誌性建築～熊布朗宮，曾是哈布斯堡王朝的夏宮，巴洛克風格的建築與法國凡爾賽宮齊名，展現了帝國的奢華與氣派，現今已成為歐洲最美的巴洛克建築之一，又有「美泉宮」之譽。

▲百水公寓以曲線、綠意設計，實踐自然與建築共生的理念。（圖／shutterstock）

維也納還有一座顛覆傳統的建築奇觀～百水公寓，屋頂有著綠意盎然的植栽，牆面五彩斑斕，窗戶歪斜不對稱，每一個細節都充滿創意與生命力，十足展現了建築師百水先生對曲線、色彩的熱愛。

▲布拉格有「千塔之城」的美譽。（圖／shutterstock）

轉往捷克首都布拉格，建築融合哥德式、巴洛克式和文藝復興風格，街道彷彿流淌著時間的故事。布拉格城堡矗立在城市的最高處，俯瞰著伏爾塔瓦河，景色壯麗。此外，瑪德琳教堂、溫泉長廊、舊城廣場、天文鐘、火藥塔、查理大橋，也都是城中的亮點。

▲伏爾塔瓦河流經庫倫洛夫，小鎮至今留有文藝復興時期的痕跡。（圖／shutterstock）

庫倫洛夫位於捷克南部，是一座充滿中世紀風情的小鎮，伏爾塔瓦河蜿蜒穿過城鎮，環繞著歷史悠久的古堡；彩色房屋、石板街道與古老橋樑，營造出濃厚的歐洲中古氛圍，這座被列為世界文化遺產的小鎮，吸引眾多遊客來此，細細品味過往歲月的痕跡。

▲來卡羅維瓦利，必買溫泉杯、喝泉水嘗鮮。（圖／shutterstock）

捷克知名溫泉城市～卡羅維瓦利，擁有歷史悠久的溫泉浴場，沿路漫步，感受華麗建築與潺潺流水交織出的寧靜氛圍；每年舉行的國際電影節，也為這座城市增添濃厚的文化魅力。

★推薦行程：

祕境國王湖 奧捷圓舞曲10日 – 69900元起

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●行程特色：

˙捷克：布拉格舊城堡、中世紀庫倫洛夫、雙溫泉小鎮（瑪麗安思凱、卡羅維瓦利）

˙奧地利：哈斯塔特、維也納、薩爾茲堡

˙德奧邊境：國王湖遊船

˙雙首都連泊（維也納、布拉格），深刻體驗東歐之美

更多資訊：

天海旅行社(02) 2516-9788

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