珍煮丹「黑糖海鹽奶蓋系列」新上市！微甜卡買A送B限量開賣

▲珍煮丹推出全新「黑糖海鹽奶蓋系列」。（圖／珍煮丹提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「珍煮丹」本季推出全新「黑糖海鹽奶蓋系列」，選用鹹甜黑糖海鹽奶蓋分別搭配蕎麥茶、鮮奶、紅茶打造3款飲品選擇，即日起於全門市開賣。同步推出「微甜卡」可享買A送B限定優惠，數量有限、售完為止。

▲「黑糖海鹽麥麥粉粿奶」裡頭加入黑糖粉粿增添口感。

▲「黑糖海鹽蜜夏紅」是蜜夏紅茶與黑糖海鹽奶蓋的組合。

珍煮丹「黑糖海鹽奶蓋系列」一共推出3款限定飲品，包括咀嚼系「黑糖海鹽麥麥粉粿奶」，選用鮮奶做為基底，加入黑糖熬煮而成的Q彈粉粿，再淋上一層鹹甜黑糖海鹽奶蓋，每杯售價85元起；還有搭配整包蕎麥茶的「黑糖海鹽麥麥」、結合蜜夏紅茶的「黑糖海鹽蜜夏紅」，售價60元起，即日起於全門市上市。

為歡慶新品上市，珍煮丹更推出「微甜卡」，只要購買上述任一新品加價39元即可獲得1張，憑卡買A區指定飲品即送B區配料或飲品任選一，一共有6款卡面隨機贈送，數量有限、售完為止。提醒若A區選擇黑糖海鹽麥麥粉粿奶，B區僅限送飲品類。

▲喫茶小舖推出全新復古台味芭樂系列。（圖／喫茶小舖提供）

喫茶小舖近日則推出全新復古台味芭樂系列，3款飲品皆是選用濃郁芭樂搭配文山青茶做為基底，有基本款「芭樂青（售價60元）」，以及加入梅子、檸檬的「芭樂青梅（售價60元）」和「芭樂青檸（售價65元）」，口感清甜爽口。

此次更攜手人像寫真品牌春山相館推出限定優惠活動，至6月30日於喫茶小舖指定門市購買芭樂系列飲品，就送春山相館復古寫真價值500元優惠券；至5月31日每周六日春山相館勤美門市則限量販售芭樂系列飲品；5月24日春山相館台北中山門市更免費送200杯芭樂青。

喫茶小舖指定門市有一中育才店、民權店、太平勤益店、中華店、彰師大店、水湳一店。