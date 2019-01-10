一圓超跑夢真的可以開！專屬於小朋友的超跑展示中心

點評：看了也好想坐阿!

▲位於中和的兒童超跑展示中心。（圖／小腹婆大世界提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

擁有一台超跑或是名車可能是很多人的願望之一，但是價格往往讓人無力負擔，只能望洋興嘆。但現在有業者推出了原廠授權的各種兒童超跑，可以讓家中小朋友在小時候就先體驗到開超跑的感覺！

位在中和的這間「旗艦超跑展示中心」，裡面展示了各種機車、重機、跑車，甚至是正版授權BENZ、AUDI、Ferrari等車款，還有改裝跟維修服務，唯一不同的是，這裡展示的車款全部為縮小版，專門設計給小朋友駕駛的，只要充電就能駕駛。

▲雖然是縮小版跑車，但設計依然十分精細。

雖然是縮小版的跑車，但車體的設計非常精細，除了燈會發光之外，水箱罩、輪圈和車身線條也都沒有馬虎，有些車款的車門還能打開來上下車，且每台車都配有安全帶，除了安全性外也能加強小朋友的安全觀念，有些高級車款還有影音設備，可以撥放自己想要的影片和音樂。

▲車上備有安全帶。

▲還有跟真車一般的影音設備。

有網友實測後分享了心得，如同大人們買車一樣，兒童超跑依照不同廠牌的車價也不同，一台車從4000到一萬五的價格都有，因此也要先擬好預算，且家中是否有空間可以「停車」也是重點。雖然車子本身有設計方便移動的拉桿跟滑輪，但車子重約20公斤，購入前還是得考慮移動的方便性。

▲方便移動的拉桿。

至於安全性部分，車子的前後左右都是由小駕駛控制，但只要連接上遙控器之後，就一律藉由搖控器控制，讓家長可以掌握車子去向，而且座椅也能前後調整，首次充電12小時，之後每次充2到3小時就可以跑超過一個小時，可以當作家中小孩的大玩具。





▲兒童版超跑。（圖／小腹婆大世界提供）

兒童超跑俱樂部中和旗艦展示中心

地址：新北市中和區中正路1208號

電話： 02-2225-3225

營業時間:平日09:00~21:00

假日10:00~21:00