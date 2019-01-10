ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

一圓超跑夢真的可以開！專屬於小朋友的超跑展示中心

點評：看了也好想坐阿!
ETtoday旅遊雲

▲兒童超跑俱樂部中和旗艦展示中心。（圖／小腹婆大世界提供）

▲位於中和的兒童超跑展示中心。（圖／小腹婆大世界提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

擁有一台超跑或是名車可能是很多人的願望之一，但是價格往往讓人無力負擔，只能望洋興嘆。但現在有業者推出了原廠授權的各種兒童超跑，可以讓家中小朋友在小時候就先體驗到開超跑的感覺！

位在中和的這間「旗艦超跑展示中心」，裡面展示了各種機車、重機、跑車，甚至是正版授權BENZ、AUDI、Ferrari等車款，還有改裝跟維修服務，唯一不同的是，這裡展示的車款全部為縮小版，專門設計給小朋友駕駛的，只要充電就能駕駛。

▲兒童超跑俱樂部中和旗艦展示中心。（圖／小腹婆大世界提供）

▲雖然是縮小版跑車，但設計依然十分精細。

雖然是縮小版的跑車，但車體的設計非常精細，除了燈會發光之外，水箱罩、輪圈和車身線條也都沒有馬虎，有些車款的車門還能打開來上下車，且每台車都配有安全帶，除了安全性外也能加強小朋友的安全觀念，有些高級車款還有影音設備，可以撥放自己想要的影片和音樂。

▲兒童超跑俱樂部中和旗艦展示中心。（圖／小腹婆大世界提供）

▲車上備有安全帶。

▲兒童超跑俱樂部中和旗艦展示中心。（圖／小腹婆大世界提供）

▲還有跟真車一般的影音設備。

有網友實測後分享了心得，如同大人們買車一樣，兒童超跑依照不同廠牌的車價也不同，一台車從4000到一萬五的價格都有，因此也要先擬好預算，且家中是否有空間可以「停車」也是重點。雖然車子本身有設計方便移動的拉桿跟滑輪，但車子重約20公斤，購入前還是得考慮移動的方便性。

▲兒童超跑俱樂部中和旗艦展示中心。（圖／小腹婆大世界提供）

▲方便移動的拉桿。

至於安全性部分，車子的前後左右都是由小駕駛控制，但只要連接上遙控器之後，就一律藉由搖控器控制，讓家長可以掌握車子去向，而且座椅也能前後調整，首次充電12小時，之後每次充2到3小時就可以跑超過一個小時，可以當作家中小孩的大玩具。

▲兒童超跑俱樂部中和旗艦展示中心。（圖／小腹婆大世界提供）
▲兒童版超跑。（圖／小腹婆大世界提供）

兒童超跑俱樂部中和旗艦展示中心
地址：新北市中和區中正路1208號
電話： 02-2225-3225
營業時間:平日09:00~21:00
假日10:00~21:00

關鍵字： 超跑 小朋友 兒童超跑旗艦店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

「我想...很粗」鸚鵡18禁對話　媽媽崩潰：我有這樣教你們？

推薦閱讀

元旦起12歲以下兒童免費逛花博、搭摩天輪！曙光摩天輪限量開搶

宜蘭頭城親子共融運動公園　蜂巢立體迷宮、花形傳聲筒

跟著史努比環遊世界！還可在官方授權樂園變裝、拿明信片

住進落羽松秘境！花蓮理想大地明年1、2月兒童免費入住

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

小馬爾地夫！4月直飛越南芽莊

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

微風南山32家獨家美食！5大必吃名店

第一次就上手的湖景輕露營

台中粉紅秘境「忘憂巴士」花開了

苗栗炮仗花開了！朝聖黃金瀑布花海

貓空新開夜景餐廳有「水上包廂」

微風南山開幕這10家「買一送一」

台中貓貓蟲咖波實體店開幕萌翻！

DANCINGCRAB商業午餐480元吃到飽

熱門行程

最新新聞更多

微風南山開幕首日B2美食街停電

影／直擊！微風南山「高人氣美食」

高雄唯美文青風「花形燒」雞蛋糕

鵝鑾鼻獲選全球第5人情味旅遊地！

真的可以開！專屬於小朋友的跑車

微風南山開幕前就排隊！藍瓶咖啡1小時..

24萬顆彩色燈泡！15天免費看光雕

宜蘭超夯宵夜美食「黑豬肉大餛鈍」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366