立山黑部開山！漫步冰雪奇境　感受雪牆震撼

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

每年四月中旬，當春天來臨，日本立山黑部也正式迎來開山時刻！這條全球知名的山岳觀光路線，經過一整個冬季的積雪堆疊，形成壯觀的雪牆，漫步其間，令人震撼於大自然的鬼斧神工；透過搭乘多種交通工具，如空中纜車、高原巴士、隧道巴士和登山電車，也可輕鬆穿梭於高山峽谷之間，飽覽瀑布溪流與水壩的壯麗景色。

▲立山雪牆季節限定，晚來就看不到了。（圖／shutterstock）

旅途中，除了磅礡的雪牆景觀，還能造訪被聯合國教科文組織列為世界文化遺產的白川鄉合掌村。這些古樸的合掌造建築，屋頂以稻草蘆葦搭建，宛如童話故事中的薑餅屋，是古人生活智慧的結晶，也是日本人與自然和諧共存的象徵，來到合掌村，彷彿走入時光隧道，可體驗滿滿的日本傳統文化風情。

▲白川鄉合掌村以傳統茅草屋聞名，春季田園綠意盎然。（圖／shutterstock）

而被日本人視為「神之故鄉」的上高地，是另一處令人驚嘆的自然美景。這個海拔約1,500公尺的小盆地，被燒岳、常念山脈、穗高連峰等高山環繞，原始森林、大正池、田代池和明神池等景色點綴其間，構成了一幅絕美的山水畫。搭建在梓川上的河童橋，更已成為上高地的標誌，站在橋上，遠眺穗高連峰和燒岳的嫋嫋白煙，宛如置身人間仙境。

▲上高地被日本人視為「神之故鄉」。（圖／shutterstock）

此外，也不能錯過金澤的兼六園，這座迴遊林泉式庭園，兼具宏大、幽邃、人力、蒼古、水泉和眺望等六大勝景，四季呈現不同的庭園美景，與水戶的偕樂園、岡山的後樂園，並稱為日本三大名園。

▲金澤兼六園，四季呈現不同的庭園之美。（圖／shutterstock）

天海旅行社的立山行程，安排名古屋單點進出、不走回頭路，立山黑部、合掌村、上高地、金澤兼六園、飛驒高山一趟全體驗，不只能親身感受立山雪牆的震撼，還能深入探索自然人文之美，欣賞日本阿爾卑斯的壯麗、世界遺產的古樸和神之故鄉的靈氣，限時特惠超划算！

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●行程特色：

名古屋進出 不走回頭路

立山雪牆～體驗多項交通工具

神之故鄉～上高地

飛驒高山～小京都

世界文化遺產～合掌村

日本三大名園之首～金澤兼六園

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